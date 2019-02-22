أخبار مصر | خدمة جديدة لتسهيل الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر فبراير 2019 وطريقة السداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خدمة جديدة لتسهيل الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر فبراير 2019 وطريقة السداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحرص الشركة المصرية لإنتاج الكهرباء والتوزيع بجميع فروعها في أنحاء الجمهورية، على تقديم أداء أفضل لعملائها عن طريق الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الشركة، كنوع من أنواع التخلص من الروتين الممل في إجراءات الدفع.

ومن الخدمات المميزة التي قدمتها أيضًا، خدمة إلكترونية جديدة يستطيع العميل من خلالها الاستعلام عن فاتورة الكهرباء والسداد عن طريقها أيضا، لتوفير الوقت والجهد.

وأطلقت الشركة المصرية لإنتاج الكهرباء، خدمة جديدة يمكن من خلالها الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء، وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء المصرية.

وفي السطور التالية، نوضح خطوات الدخول للاستعلام وكذلك القيام بعملية السداد، والاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2019 وطرق السداد عبر الشركة المصرية للاتصالات.

خطوات معرفة قيمة الفاتورة.

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لـ وزارة الكهرباء والطاقة — من هنا

قم بالضغط على ايقونة خدمات

اختر الاستعلام عن قيمة الفاتورة

سوف تظهر جميع شركات الكهرباء للإنتاج والتوزيع المنتشرة على مستوي أنحاء جمهورية مصر العربية

قم بالضغط على شركة الكهرباء التابع لها تبعا لمكان الإقامة–من هنا والتي يتواجد اسمها في فواتير سابقة

قم بالضغط على كلمة بحث ثم انتظر بعض الوقت، وسوف تظهر لك قيمة فاتورة الكهرباء

معرفة قيمة الفاتورة لسكان محافظة القاهرة

تختلف طرق الاستعلام من محافظة لأخرى، وسنقدم لكم طرق الاستعلام عن قيمة الفاتورة لسكان محافظة القاهرة، والتابعين لشركة كهرباء شمال القاهرة للإنتاج والتوزيع، وهي كالتالي:-

قم بالدخول إلى موقع وزارة الكهرباء المصرية

سيقوم بطلب عدة بيانات فقم بإدخالها

الضغط على كلمة بحث.