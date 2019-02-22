أخبار مصر | عميد السفراء الأفارقة من أمام أبو سمبل: نحن ومصر كيان واحد وهذا ما دعا له السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عميد السفراء الأفارقة من أمام أبو سمبل: نحن ومصر كيان واحد وهذا ما دعا له السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم سفير الكاميرون عميد السفراء الأفارقة في كلمته اليوم باحتفالية تعامد الشمس في أبو سمبل الشكر لوزارة السياحة على استضافته وزملائه من السفراء.

وأشار عميد السفراء الأفارقة إلى أهمية الدور الذي تلعبه مصر برئاستها للاتحاد الأفريقي من حيث جمع الأخوة الأفارقة للتعاون والتكامل، وقال "نحن هنا مع إخواتنا من السادة الوزراء من الحكومة المصرية، نشعر لأول مرة اننا كيان واحد" وهذا ما يتبناه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد السفير على سعادته والسفراء لحضور الاحتفالية التي نظمتها وزارة السياحة وقال إنن يعتبر هذه المرة هي الأولى التي يتم فيها إشراك السفراء الأفارقة في حدث كبير مثل هذا، متمنيًا أن تكون هذه بداية جديدة لعهد أفريقي مصري فيه تناغم وتكامل يعبر عن النسيج الأفريقي الواحد.

فيما قام أعضاء الوفد بالمشاركة في حضور مهرجان فلكلوري نظمته وزارة الثقافة شارك فيه ٢٠ فرقة فنية بعدد من الدول العربية والافريقية والاسيوية في مقدمتهم مصر والصين والاردن والسودان ومورشيوس لبنان وفلسطين، ثم شاهدوا عرضاً للصوت والضوء أمام المعبد.

جدير بالذكر أن الوفد الأفريقي يضم ٢٢ من السفراء والدبلوماسيين الأفارقة وعائلاتهم أبرزهم سفراء الكاميرون الذي يعد عميد السفراء الأفارقة، وغانا وغينيا ومالى وكوت ديفوار، وغيرهم من سفراء الدول الإفريقية.

جاء ذلك في إطار الاحتفالية التي نظمتها وزارة السياحة لعدداً من السفراء الأفارقة لمدينة أبو سمبل فى ضوء الاحتفال بتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبده بأبو سمبل والتي حدثت فجر اليوم الجمعة، والتي تميزت بتضافر كل من وزارات الآثار والسياحة والثقافة لتنظيم هذه الاحتفالية للسفراء الأفارقة؛ خاصة وأن فخامة رئيس الجمهورية أعلن أن مدينة أسوان عاصمة الشباب الأفريقي والتي تأتي في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي للدورة الحالية 2019 واستضافتها لبطولة كأس الامم الافريقية.

وتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في معبد أبو سمبل هو دليل على عبقرية المصري القديم الهندسية والفلكية والدينية، والذي يتكرر منذ 3000 عام بانتظام لم يختل عام واحد.

والظاهرة غرضها إعلاء شأن الملك في أعين شعبه والشعوب التي حكمتها مصر في ذلك الوقت، والظاهرة عبارة عن تسلل أشعة الشمس عبر ممر طويل حتى تصل إلى هدفها في حجرة "قدس الاقداس"، حيث توجد أربعة تماثيل متلاصقة، فتختار الشمس أن تضيء وجه الملك رمسيس الثاني، كما تضئ معه وجهي تمثالين آخرين وهما تمثال رع حور آخت إله الشمس، وتمثال آمون إله طيبة، أما التمثال الرابع فيحرم من الإضاءة.

و العبقرية الهندسية والفلكية تجلت في الخطوتين السابقتين، أما العبقرية الدينية للمصري القديم فتجلت في الخطوة التالية، وهي حرمان التمثال الرابع من أن تضئ الشمس وجهه، فهو تمثال يمثل الإله بتاح، مندوب آلهة العالم السفلي فلا تصل إليه أشعة الشمس، حيث قدر له أن يعيش في ظلام دامس مثلما هي حالته في العالم المعتم السفلي.

وظاهرة تعامد الشمس في معبد أبو سمبل تتكرر مرتين كل عام الأولى 22 فبراير الساعة السادسة وخمس وعشرون دقيقة، والثانية 22 أكتوبر.