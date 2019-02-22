أخبار مصر | كواليس الجزء الثاني من الدورة التدريبية لـ"التنمية المحلية" في سقارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كواليس الجزء الثاني من الدورة التدريبية لـ"التنمية المحلية" في سقارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم وزارة التنمية المحلية الجزء الثاني من الدورة التدريبية (قادة المستقبل) بمركز التنمية المحلية بسقارة لعدد 64 متدربًا، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل وتستمر لمدة 3 أسابيع.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية بتنمية مهارات العاملين ودعم القيادات الشابة العاملة في مجال المحليات وتطوير مهاراتهم وتأهيلهم لتولى مناصب قيادية في المحافظات.

وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الجزء الأول من الدورة انتهى بنجاح ملحوظ وتحققت الأهداف المرجوة منه، مشيراً الى أن المشاركين أشادوا بالمستوى العلمى والعملي في الجزء الأول من الدورة وورش العمل التي تضمنتها لتبادل الخبرات مع بعض سكرتيري عموم المحافظات وبعض المحافظين السابقين والأبحاث الجماعية التي قاموا بإعدادها لأهم موضوعات الإدارة المحلية وطرق الإرتقاء والتطوير اللازمة لها مما أدى إلى صقل مهاراتهم المعرفية ورفع وعيهم بكل ما هو جديد بالإدارة المحلية، قائلا إن الجزء الثاني من الدورة سيحضره المتدربون الذين اجتازوا الاختبارات التي تم عقدها نهاية الجزء الأول لافتاً إلى أن من يجتاز الدورة التدريبية كاملة سيتم ترشيحهم لتولي مناصب قيادية في المحافظات وتعيينهم مساعدين لرؤساء المدن والأحياء.

وأشار اللواء محمود شعراوى الى ان الجزء الثانى من الدورة التدريبية ستركز على المستوى المتقدم وآخر التطبيقات في كافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات وتنمية مهارات المشاركين في التخطيط الاستراتيجي والقوانين التي تنفذها المحافظات مثل الخدمة المدنية و المشتريات الجديد والبناء الموحد إضافة الى صقل مهارات الاتصال والتفكير الابداعى وتنمية المهارات في إدارة الازمات والتفاوض .

وأضاف الوزير أن هدف الخطة التدريبية لمركز سقارة للتدريب التابع للوزارة هو تكـوين وتنميـة وصـقل مهـارات العاملين بالمحليات في مجال عملهم بمـا يـسهم في تحسين طرق وأساليب الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتكــوين صــف ثــان مؤهــل يمكــن الاعتمــاد عليــه في تفــويض الــسلطة وتحقيــق لا مركزية الأداء والحلول بالإضافة الي تمكين العاملين من مـسايرة التقـدم العلمـي والتكنولـوجي والإلمـام بأسـاليب العمـل، مؤكدًا اهتمام الوزارة بتدريب العاملين بالإدارة المحلية على الأعمال التي يقومون بها سواء بالديوان العام للوزارة أو المحافظات بهدف الارتقاء بمستواهم لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أفضل وأسرع وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بالجهاز الإداري للدولة والعمل على تعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين و في ظل اهتمام القيادة السياسية بالشباب لدفعهم بقوة نحو مستقبل أفضل .

وكانت وزارة التنمية المحلية أكدت على اهتمام القيادة السياسة والرئيس عبدالفتاح السيسي بتدريب الشباب المصري وتمكينهم وإنشاء الأكاديمية الوطنية المصرية لتدريب وتأهيل الشباب التي تحتاجها كافة مؤسسات الدولة.

وتأتي هذه الدورة التي ترعاها وزارة التنمية المحلية، في إطار خطة الوزارة لدعم التدريب لشباب الحرفيين علي مستوي المحافظات لخلق جيل جديد من العمالة الحرفية الماهرة التى تساهم فى نشر الصناعات الحرفية .

ودائمًا ما تنظم وزارة التنمية المحلية، ورش عمل لتدريب القائمين على العمل بالعمليات وإدارة الأزمات بمحافظات ( شمال وجنوب الصعيد والقاهرة والقليوبية ) وذلك بمقر مركز العمليات وإدارة الأزمات تحت عنوان أنسب أسلوب لإدارة المواقف الطارئة والحد من الكوارث .

ويؤكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اهتمامه بتعزيز برامج التأهيل والتدريب للعاملين بالديوان العام للوزارة والإدارة المحلية بالمحافظات، مشيرًا إلى أهمية الارتقاء بقدراتهم وتطويرها لأداء الخدمات للمواطنين بصورة سريعة وجيدة .

ويتم خلال الدورة التدريبية استعراض الأنشطة التدريبية حتى نهاية العام الجارى متضمنة تفعيل المهام والعمل الميدانى لغرف العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظات .