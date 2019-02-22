أخبار مصر | رئيس الوزراء يجتمع لمتابعة موقف مشروعات تطوير السكك الحديدية والطرق والنقل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يجتمع لمتابعة موقف مشروعات تطوير السكك الحديدية والطرق والنقل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مدبولي: هناك إصرار على النهوض بمرفق السكة الحديد والارتقاء بالخدمات التى يقدمها وتحقيق الإدارة الرشيدة له

رئيس الوزراء يشدد على أهمية المحاور التنموية وكبارى النيل لأهالى الصعيد.. ويوجه بعرض تصور لتطوير مواقف الميكروباص على الدائرى منعا للاختناقات

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، كافة جوانب سير العمل بقطاعات الطرق والنقل والسكك الحديدية، للوقوف على الموقف الراهن لتلك المرافق الأساسية المهمة، ذات الدور الحيوي في الربط بين سائر أنحاء الجمهورية، لتيسير حركة الركاب والبضائع، وخدمة أهداف الاستثمار والتنمية، وذلك بحضور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، ومختلف مسئولي الوزارة.

وخلال الاجتماع، عرض رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تقريراً شاملاً تضمن مؤشرات ايجابية حول عمل الهيئة خلال الفترة الماضية، وسير جهود التطوير والتحديث، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن خطط التطوير الخاصة بمرفق السكك الحديدية تشغل أهمية متقدمة ضمن أولويات عمل الحكومة والدولة، فهناك إصرار على النهوض بهذا المرفق والإرتقاء بالخدمات التي يقدمها وتحقيق الإدارة الرشيدة له.

وأوضح رئيس هيئة سكك حديد مصر في تقريره، أن الهيئة تقوم بتشغيل نحو 854 رحلة على مدار الـ 24 ساعة يومياً بالوجهين القبلي والبحري، حيثُ ساهمت في نقل نحو 256.9 مليون راكب عام 2018، وارتفعت أعداد الركاب خلال شهر يناير 2019 مقارنة بشهر يناير 2018، وذلك بنسبة 5.7%، لافتاً في هذا الصدد إلى النجاح الذي حققته خدمة الحجز عن طريق تطبيق الهواتف المحمولة، التي اطلقتها الهيئة في أكتوبر 2018 لتتيح للراكب الاستعلام عن مواعيد جميع القطارات المكيفة وأجور السفر، كما تمكن الراكب من اختيار الموعد والدرجة ونوعية القطار المناسبة له.

وأضاف رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن الهيئة نجحت في الفترة من أغسطس 2018 حتى يناير 2019 في ايجاد فرص جديدة في نقل البضائع بالتعاون مع القطاع الخاص لزيادة نشاط نقل الحاويات بالسكة الحديد، وذلك بعد النجاح في فتح محطات تبادلية جديدة لنقل الحاويات فى كل من محطتي السد العالي والروبيكي بالعاشر من رمضان، لتنضم إلى المحطات التبادلية بكل من حلوان والكيلو 48 بالسادس من أكتوبر، وبلغ اجمالي عدد الحاويات المنقولة بالسكة الحديد عدد 15 ألف حاوية، بينما بلغت عن نفس الفترة من العام المالي السابق عدد 7700 حاوية.

كما عرض رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تُنفذها الهيئة للنهوض بالبنية الأساسية لها، وتحقيق معدلات مرتفعة للأمان والسلامة، والإرتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين، حيث تناول ما تم تنفيذه من أعمال ضمن مشروعات كهربة اشارات الخطوط الحيوية، ومنها خط (القاهرة/الإسكندرية)، بطول 208 كم، وخط (بني سويف/أسيوط)، بطول 250 كم، و(أسيوط/ سوهاج/ نجع حمادي) بطول 180 كم، و(نجع حمادى/ الأقصر)، بطول 118 كم، و(الجيزة/بني سويف) بطول 119 كم.

وعرض أيضاً موقف تطوير المزلقانات، الذي يشمل 1120 مزلقاناً، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من التطوير المدني لعدد 602 مزلقان، وجار استكمال أعمال التطوير المدني لعدد 175 مزلقانا، كما تم الانتهاء من تطوير عدد 343 مزلقاناً، بنظم تشغيل وتحكم، بنسبة تصل إلى 31%.

كما استعرض رئيس الهيئة اجراءات تأمين أبراج الإشارات بنظم المراقبة بالكاميرات، والتي تشمل تركيب الكاميرات بعدد 112 برج اشارات، مشيراً إلى انه تم تركيب الشبكات والكاميرات لعدد 58 برجاً كمرحلة أولى. واستعرض كذلك موقف تنفيذ مشروعات تطوير محطات السكك الحديد ورفع كفاءتها، والتي تتضمن إطالة وتحسين الأرصفة لعدد 86 محطة كمرحلة أولى، وتم الانتهاء من 66 محطة منها، كما تشمل صيانة وتحسين عدد 47 محطة، تم انهاء 27 محطة منها، بالإضافة إلى إنشاء أسوار بجوار بعض المحطات بطول 39 كم ، تم تنفيذ 9 كم منها.

وعرض مشروعات تجديدات وصيانة السكة، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ أعمال تجديد مسافة 198 كم سكة من المسافات المتراكمة من اجمالى 1100 كم، كما تم تنفيذ أعمال صيانة ميكانيكية لمسافة 1922 كم من اجمالي مسافة 2477 كم بنسبة 77.6% خلال العام المالى 2019/2018. ولفت في هذا الخصوص إلى أنه تم توقيع عقد توريد ماكينة فحص السكة بتمويل محلى قيمته 6.8 مليون يورو شامل قطع الغيار لمدة 3 سنوات بالإضافة إلى 0.27 مليون يورو لعقد صيانة الماكينة لمدة 5 سنوات، كما يتم استكمال اجراءات التعاقد على توريد مهمات ومعدات لأعمال هندسة السكة من بينها أوناش وحفارات ذات قدرات عالية.

كما شرح رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر موقف مشروعات تدعيم وإحلال وتجديد الوحدات المتحركة بمرفق السكك الحديدية، لافتاً إلى سير الاجراءات في هذا الخصوص، لاسيما فيما يخص الاتفاق مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية بقيمة 575 مليون دولار، لتوريد 100 جرار جديد، وإعادة تأهيل 81 جرارا، وعقد صيانة لمدة 15 سنة لعدد 181 جرارا، والاتفاق مع شركة ترانس ماش هولدنج الروسية، بقيمة 1.016 مليار يورو، لتوريد 1300 عربة ركاب، والاتفاق مع شركة تالجو الاسبانية، بقيمة 126 مليون يورو، وتوريد عدد (6) قطارات كاملة.

كما أبرز رئيس الهيئة جهود الهيئة العربية للتصنيع من خلال مصنعها "سيماف" في تلبية متطلبات خطط التطوير التي تقوم بها الهيئة، حيث تشمل تلك الجهود العمل حالياً على توريد عدد 40 عربة قوى، وعدد 140 عربة بضاعة، و 160 عربة كشف لنقل البضائع، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وتطوير عدد 200 عربة درجة ثالثة، وتطوير كفاءة التكييف لعدد 30 عربة مكيفة، و 60 عربة أسباني، وعرض رئيس الهيئة صوراً لنماذج الجرارات الجديدة، وعربات البضاعة وسائر الوحدات المتحركة الموردة من الهيئة العامة للتصنيع.

وعرض رئيس هيئة سكك حديد مصر كذلك، النتائج الايجابية المترتبة على جهود الهيئة من خلال لجان التفتيش في تحقيق الانضباط داخل المحطات وفي القطارات، والحد من العديد من الممارسات السلبية للركاب المخالفين مثل التهرب من دفع التذاكر أو التدخين أو منع إحكام غلق الأبواب، وكذا الاجراءات المتخذة لتدريب العناصر البشرية وضمان عنصر السلامة.

وخلال الإجتماع، قدم رئيس هيئة الطرق والكباري، عرضاً مفصلاً حول الخطة الاستراتيجية لتطوير ودعم شبكة النقل، واستكمال محاور الطرق لاسيما في الصعيد، ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعداد تصور تطوير وضبط مواقف الميكروباص على الطريق الدائري، بدلاً من هذه المواقف العشوائية، على أن يتم العرض بحضور المحافظين المعنيين، ومديري الأمن، خاصة أنها السبب الرئيسي في الإزدحام، والإختناقات المرورية على الطريق الدائري. ومن ناحية أخرى كلف رئيس الوزراء بسرعة إنهاء إجراءات نزع الملكية ببعض الطرق، حتى يتم الإنتهاء من التنفيذ في هذه المحاور المرورية والتنموية المهمة.

كما شدد الدكتور مصطفى مدبولى على أهمية المحاور التنموية التى يتم تنفيذها فى صعيد مصر، والكبارى المنشأة على النيل، مكلفا بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية للتنفيذ، والجودة، نظرا لما تمثله هذه المشروعات من أهمية قصوى لأهالينا فى صعيد مصر.

وأشار رئيس هيئة الطرق والكباري، خلال تقريره إلى أن المشروع القومى للطرق تتولى وزارة النقل فى هذه المرحلة تنفيذ (4) طرق كبرى به، بإجمالى أطوال 858 كم بتكلفة تصل إلى 10,211 مليار جنيه، كما تشمل مشروعات الصيانة للطرق 45 مشروعاً، بإجمالى أطوال 1108 كم، بتكلفة 3,009 مليار جنيه.

وفي ضوء اهتمام الدولة بالصعيد، فقد تابع رئيس مجلس الوزراء موقف تنفيذ مشروعات الطرق في الوجه القبلي، حيث عرض رئيس هيئة الطرق والكباري على نحو تفصيلي موقف تنفيذ كل مشروع، ومنها رفع كفاءة وصيانة الطريق الدائري حول مدينة الفيوم وروافده، واستكمال الاعمال المتبقية من مشروع تقوية وتغطية طريق الفيوم/إبشواي/جبل سعد، ومشروع تقوية ورصف طريق اسيوط / المنيا الصحراوي الشرقي في المسافة من كمين المطمر حتى كمين العوامر، ومشروع إعادة رصف ورفع كفاءة شوارع مدن محافظة الأقصر، ومشروع رفع كفاءة وإعادة رصف طريق برانيس/ الشلاتين (مرحلة ثانية) في المسافة من كم 37 حتى كم 10 شمال الشلاتين، وكذا مشروع رفع كفاءة طريق الغردقة / راس غارب في المسافة من كم 60 حتى كم 100 بنظام تدوير الاسفلت، ومشروع رفع كفاءة طريق مرسى علم / ادفو وتعديل المنحنيات الخطرة في المسافة من كم صفر الى كم 20 (مرحلة اولى)، ومشروع تنفيذ رصف ورفع كفاءة وتوسعة طريق الخارجة / اسيوط شاملة ازدواج المسافة من كم 14 الى كم.

كما عرض رئيس الهيئة موقف تنفيذ مشروعات الكباري العلوية بمحافظات الوجه القبلي، حيث يجري حالياً تنفيذ عدد (5 ) كبارى علوية، بتكلفة 509 ملايين جنيه، وهي كوبرى جرجـا على السكة الحديد، وكوبرى البلينــا على العلوى، وكوبرى توشــكـى، وكوبرى المراغـة، وكوبرى أبو تشـت. وعرض أيضاً موقف مشروعات إنارة عدد من الكباري الحيوية في محافظات الصعيد، ومنها كوبري المنيا وكوبري سوهاج على النيل، وكوبري بني مزار العلوي.

وتناول رئيس الهيئة على نحو تفصيلي موقف تنفيذ المحاور الجاري تنفيذها على نهر النيل ، بإجمالي (5) محاور، بتكلفة 6,385 مليار جنيه، تحقق الربط بين ضفتي النهر لخدمة الركاب والبضائع، وهي محور قوص بقنا بطول 18 كم، ويشمل تنفيذ 14 كوبري، و12 نفقاً، ومحور سمالوط بالمنيا، بطول 22 كم، ويشمل تنفيذ 31 كوبري، و19 نفقاً، ومحور ديروط بأسيوط، بطول 37 كم، ويشمل تنفيذ 9 كباري، و20 نفقاً، ومحور كلابشة بمحافظة أسوان، بطول 20.5 كم، ويضم تنفيذ 10 كباري، و5 أنفاق، ومحور دراو بأسوان، بطول 20 كم، ويضم تنفيذ 4 كباري، و4 أنفاق.

كما عرض رئيس هيئة الطرق والكباري خطة تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في مختلف قطاعاته، وأشار إلى أن إجمالي طول الطريق الدائري حول القاهرة الكبري يبلغ 110 كم، وتم تقسيم الطريق إلي قطاعين كل قطاع بطول 55 كم، وشرح كافة مقترحات التطوير ورفع كفاءة الطريق، ومن بينها سبل السيطرة على أماكن الاختناقات المرورية، لاسيما في التقاطعات، وعند مطالع ومنازل الطريق، إلى جانب أعمال اصلاح وصيانة الفواصل، واستبدال الترابزينات الحديدية بأخرى خرسانية، ورفع المخلفات وأداء مهام التجميل، ورفع كفاءة أعمدة الإنارة، مع إنشاء غرف لتجميع مياه الأمطار وتنفيذ مواسير للصرف لأقرب خط صرف مياه المجارى مجاور للطريق لمنع تراكمات المياه. كما عرض سير أعمال استكمال وتطوير الطريق الداعم الداخلي، من القطامية للأوتوستراد، بطول حوالي 18 كم، بالإضافة إلى تحسين المداخل والمخارج في المسافة من محور المشير إلى القطامية، والطريق الداعم الداخلي في المسافة من محور جوزيف تيتو وحتي زهراء مدينة نصر.

وتناول رئيس هيئة الطرق والكباري أيضاً معدلات تنفيذ عدد من الطرق الحيوية، وهي مشروع تطوير وتوسعة طريق القاهرة / أسيوط الغربى وإنشاء طريق للشاحنات أسفلتى لإتجاه أسيوط، وخرسانى لاتجاه القاهرة، بطـــول 230 كـم، وبتكلفة 5,381 مليار جنيه، وكذلك مشروع إنشاء إزدواج طريق أسيوط / سوهاج / البحر الأحمر بطــول 145 كـم بتكلفة 1,138 مليار جنيه، ومشروع إزدواج طريق سفاجا / مرسي علم بطول 200 كــــم بتكلفة 1,484 مليار جنيه.

وعرض رئيس هيئة الطرق والكباري أيضاً موقف تنفيذ مشروع إنشاء محـور عدلي منصور على النيـل، بطول 3.5 كم، ويشمل تنفيذ 6 كباري، ونفق، منها كوبري أعلى نهر النيل وآخر أعلى الزراعي وثالث أعلى السكة الحديد. كما عرض موقف تنفيذ مشروع تطوير طريق رافد جمصة، بطول 50 كم، وتقــــوم الهيئـــة برفـــع كفـــاءة وتوسعـــة 6 كباري سطحيــــة، وعدد 3 كباري علوية، وذلك ضمن هذا المشروع.