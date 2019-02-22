شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: حل خلاف عائلي بين مصريين في ميلانو وديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف محمد سعفان وزير القوى العاملة، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، بحل شكوى مصريين اختلفا على نزاع مالي وعائلي، والتفاوض معهما وديا، حتى لا تتطور الخلافات إلى بلاغات في الشرطة، حرصا على العلاقة بين أبناء الوطن.

كان الوزير قد سبق وكلف مكتب التمثيل العمالي بأثينا- اليونان بمثل هذه الواقعة منذ أقل من أسبوعين.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، قام على الفور بالتدخل لحل النزاع المالي والعائلي بين المواطن «هيثم.ح.ش» من محافظة القليوبية، وبين نسيبه بعد أن وقع الأول على وصل أمانة لصالح نسيبه على بياض، وتم تقريب وجهات النظر وحل الخلاف بصورة ودية وتم تسليم وصل الامانة لوالده.

وناشد مكتب التمثيل العمالي العمالة المصرية بعدم التوقيع على وصولات أمانة أو شيكات تحت أي ضغوط لأن ذلك يؤثر بالسلب على موقف العامل التفاوضي عند حدوث خلاف أو نزاع.

ووجه الطرفان الشكر والتقدير لوزير القوي العاملة ممثلا في مكتب التمثيل العمالي، والسفير إيهاب أبوسريع القنصل العام بميلانو على ما قاما به من جهود لحل الخلاف وديا.