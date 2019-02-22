شكرا لقرائتكم خبر عن علاء دياب: التحديات المائية تستوجب التوزان في زراعة المحاصيل وفقا لاقتصاديات المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس علاء دياب، رئيس لجنة الزراعة والري في جمعية رجال الأعمال الزراعيين، ان أحد ملامح استرتيجية الزراعة المصرية هو تطوير القطاع الزراعي، لمواجهة تحديات الندرة المائية ومحدودية الموارد المائية المصرية التي يجب أن تتحول إلى خطط تنهض بالقطاع الزراعي ليأخذ نصيبه في زيادة الناتج المحلي الزراعي، مشيرا إلى أن التحديات المائية تستوجب التوزان في زراعة المحاصيل وفقا لاقتصاديات المياه.

وأضاف «دياب»، في كلمته خلال اجتماع الجمعية بحضور الدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور على عيسي رئيس الجمعية والدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة، أن أحد أهم التحديات التي تواجه زيادة الإنتاج الزراعي يرتبط بالزيادة السكانية وزيادة الطلب على الإنتاج الزراعي، والتقلبات المناخية التي يجب التأقلم عليها من خلال برنامج بحثي وعلمي، مشددا على أهمية تنفيذ برامج تواجه الزيادة المتوقعة في حدة التغيرات المناخية وتأثيرها سلبيا على الموارد المائية والزراعية.

وأوضح أنه لابد للاستراتيجية الزراعية إعطاء التوزان لمحددات التنمية بعناصرها المختلفة، وتشجيع الاستثمار والتصنيع الزراعي لتحقيق القيمة المضافة لمختلف المحاصيل، بالإضافة إلى تركيز الاهتمام على أهمية الموارد المائية وهي الأكثر تأثيرا في القطاع الزراعي من خلال تطبيق النظم الحديثة في الري وترشيد الاستهلاك وإعادة معالجة مياه الصرف الزراعي.

وشدد «دياب»، على أهمية التوعية بأن الزيادة السكانية تستقطع من الموارد المائية المصرية، ودور اقتصاديات المياه في تحقيق التوزان بين مختلف التراكيب المحصولية للزراعة المصرية ما بين زراعة المحاصيل الإستراتيجية والمحاصيل التصديرية.