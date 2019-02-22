شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «هيا»: حق الانتفاع في مصر غير واضح وأنصح بالاستفادة من تجربة المغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محسن البلتاجي، رئيس جمعية «هيا» لتنمية وتطوير الصادرات البستانية، إن حق الانتفاع في مصر غير واضح، ويحتاج إلى الشفافية للتعامل مع للمساعدة في تطوير القطاع الزراعي وتطوير الأستثمارات بمختلف المشروعات القومية لدعم خطط الرئيس لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتحديث أنظمة الري لمواجهة محدودية الموارد المائية والتوعية بأهمية تعميمها بمختلف الأراضي، والإستفادة من التجارب الدولية في تطبيق حق الانتفاع وخاصة التجربة المغربية.

وأشاد البلتاجي، في كلمته خلال الاحتفالية التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين، بخطة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد في تقديم التسهيلات اللازمة لحق الانتفاع في زراعة النخيل في المحافظة، وعدم تحصيل مقابل حق الانتفاع لمدة قد تصل إلى 4 سنوات، تبدأ بعدها مزارع النخيل في الانتاج تمهيدا للبدء في تحصيل مقابل حق الانتفاع، مشيرا إلى أن هذه الخطة تسهم في تشجيع الإستثمار في القطاع الزراعي.

وأضاف ان جمعية «هيا» تسعي لحل إشكالية نقص العجز في قطاع الإرشاد الزراعي المصري في الجهاز الحكومي من خلال تنظيم دورات يومية وأسبوعية بمختلف المحافظات للتوعية بأهمية تطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة والحد من إستنزاف الموارد المائية وترشيد إستهلاك مياه الري.

وأوضح رئيس جمعية «هيا»، أهمية دعم البحث العلمي الزراعي لتطوير وتنمية هذا القطاع الحيوي الذي يشكل عصب الاقتصاد المصري وأحد أركانه التي تحقق التنمية الاقتصادية لإرتباطها بالتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الشركات الدولية الزراعية هي التي تصرف وتنفق على الأبحاث الزراعية كإحدى أدوات رفع كفاءة البحث العلمي وضمان تطبيق هذه البحوث على أرض الواقع.