شكرا لقرائتكم خبر عن صور..صب الخرسانة لأساسات برج "C02" بمنطقة الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء أعمال صب الخرسانة المسلحة لأساسات البرج الإدارى "C02" بارتفاع 50 مترًا، بمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتستمر أعمال صب أساسات البرج، مدة 48 ساعة متواصلة، لصب 8500 م3 من الخرسانة المسلحة، من خلال 6 مضخات خرسانية.

وأكد الجزار فى بيان له اليوم، أن شركات المقاولات العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تواصل الليل بالنهار، لإنجاز هذا المشروع القومى الضخم، مشيرًا إلى أن البرج الإدارى "C02"، هو أول برج يتم صب الخرسانة المسلحة لأساساته، بمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر صب الخرسانة المسلحة لأساسات البرج الأيقونى، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 385 متراً، وستستمر أعمال الصب لنحو 3 أيام متواصلة، وهذا يُعد رقماً قياسياً عالمياً.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقونى، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 385 متراً، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec)الصينية، وهى أحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.



صب الخرسانة المسلحة لأساسات البرج C02



أعمال صب الخرسانة المسلحة لأساسات



صب الخرسانة المسلحة لأساسات البرج C02



العاملون أثناء صب الخرسانة المسلحة لأساسات البرج C02



صب الخرسانة المسلحة لأساسات البرج C02



صب الخرسانة المسلحة لأساسات البرج C02



صب الخرسانة المسلحة لأساسات البرج C02



صب الخرسانة المسلحة لأساسات البرج C02



صب الخرسانة المسلحة لأساسات البرج C02 بالعاصمة الإدارية الجديدة



صب الخرسانة المسلحة لأساسات البرج C02



صب الخرسانة المسلحة لأساسات البرج C02



صب الخرسانة المسلحة لأساسات البرج C02



صب الخرسانة المسلحة لأساسات البرج C02



صب الخرسانة المسلحة لأساسات البرج C02 بمنطقة الأعمال المركزية