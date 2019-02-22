شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فريق طبى ينجح فى إزالة 47 حصوة من مثانة رجل أربعينى بمستشفى الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق من أساتذة جامعة الزقازيق، بمستشفى الغردقة العام، فى إجراء عملية جراحية لرجل أربعينى، وتم استخراج 47 حصوة من مثانته.

وأعلن الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه فى إطار البروتوكول المنفذ بين مديرية الصحة بالبحر الأحمر وكلية الطب جامعة الزقازيق، تم إجراء عدة عمليات ذات مهارة، حيث تم إجراء عملية إزالة 47 حصوة من المثانة لرجل، وكذلَك تم إجراء عمليات منظار حالب ودوالى خصية واستئصال غدة درقية واستئصال مرارة وفتق سرى وجراحات التجميل الدقيقة واستئصال أورام متنوعة.

الجدير بالذكر أنه تم إجراء 10 عمليات خلال الأيام الماضية ما بين عمليات كبرى وذات مهارة .











