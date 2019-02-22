شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا المشاط و4 وزراء يشهدون فعالية تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضم الوفد أيضا وزراء والاتصالات الدكتور عمرو طلعت، والاستثمار سحر نصر والثقافة ايناس عبدالدايم، بالإضافة إلى السفراء الافارقة في مصر يضم 15 سفيرا أفريقيا و7قائمين بالأعمال لسفارتهم بالقاهرة وعائلاتهم، من بينهم سفراء الكاميرون وزامبيا وغينيا وكينيا واريتريا والجابون.

وشهد الحدث العالمى، حضور مكثف لوسائل الإعلام المحلية والعالمية لتصويره، وتقدر الأعداد التى شاهدت التعامد هذا العام 5 آلاف سائح من جميع الجنسيات وبشكل خاص للصين.

وتحرص وزارة السياحة على الاستفادة من الأحداث والفعاليات المختلفة للترويح لمصر سياحيا، وإلقاء الضوء على الإمكانيات السياحية التى تتمتع بها كل مدينة سياحية على حدا Branding by destnation .

ونظمت الوزارة، زيارة السفراء الافارقة الى أبوسمبل لمتابعة تعامد الشمس على تمثال رمسيس الثاني بمعبد ابوسمبل؛ حيث ان هذه الاحتفالية هى أول حدث أفريقى يتم تنظيمه هذا العام ، تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى عام 2019، واستضافتها لكأس الأمم الإفريقية يونيو المقبل.

من جانبهم أعرب السفراء الأفارقة عن سعادتهم بمشاهدة الظاهرة الفريدة ؛ مؤكدين بأن مصر مليئة بالأثار العظيمة وتاريخ مجيد؛ ، مؤكدين على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات التى تحمل دلالات ورسائل كبيرة للعالم، وتعكس دور مصر الريادى داخل القارة السمراء، خاصة مع رئاستها للاتحاد الإفريقي.