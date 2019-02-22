أخبار مصر | "زقيم": إلغاء إدارة العصر الحديث في الصعيد جريمة في حق التراث القومي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "زقيم": إلغاء إدارة العصر الحديث في الصعيد جريمة في حق التراث القومي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سيد زقيم، مفتش آثار ثان في وزارة الآثار، إن إلغاء إدارة آثار العصر الحديث يعد جريمة فى حق تراثنا القومي، وأكد في تصريحات خاصة للفجر، إن هذا الأمر يضر بمصلحة تراثنا القومي بشكل مباشر.

وأضاف "زقيم" أن الإدارة منذ نشأتها في الأول من نوفمبر عام 2016 بأمر من السعيد حلمي رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية في هذه الآونة، وقد اعتمدت خطة عمل من شأنها الحفاظ على تراث مصر الحديث، وهي كل ما أنشئ من آثار وخصيصًا القصور في فترة أسرة محمد علي.

وأشار "زقيم" إلى أن إلغاء الإدارة قد يتسبب فى ضياع وخسارة لجزء عظيم من تراث مصر لا يمكن تعويضه، فالإدارة قامت من نشأتها بدور فعال فى إنجاز العديد من الملفات المهمة، منها إنشاء قاعدة بيانات وحصر كامل للآثار المسجلة في جنوب الصعيد.

وحصر بالمبانى والآثار التي ترقى للتسجيل من خلال متابعة وإعداد ملفات لتسجيل العديد من المباني التاريخية التي ترقى للتسجيل كآثار ومنها قناطر إسنا والمدرسة الأميرية بقنا ومدرسة فؤاد الأول (الثانوية العسكرية) بسوهاج ونفق الأحاوية ومنزل رفاعة الطهطاوي.

ولفت "زقيم" إلى أن الإدارة قامت أيضًا بإعداد التقارير الدورية عن الحالة الراهنة للآثار المسجلة فى عداد آثار العصر الحديث.

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كما قامت الإدارة -والكلام لزقيم- بمتابعة وعرض مشاريع تأهيل وتوظيف بعض المباني الأثرية ومنها مشروع تطوير وتأهيل قناطر هويس سوهاج الأثرية ودراسة تأهيل مبنى المدرسة الأميرية بقنا.

كما أعدت الإدارة مشروع متكامل بالتعاون مع جامعة أسوان تم رفعة للموافقة عليه لتوثيق وحصر جميع المباني التاريخية والتراثية بمحافظات مصر العليا والاستفادة من الأبحاث والدراسات الموجودة في الجامعات المصرية.

وأوضح "زقيم" أن السبب المباشر التي استند له القطاع في إلغاء إدارة آثار العصر الحديث بالصعيد هو أنها غير مهيكلة، ولكن إدارة التوثيق الأثري لمصر العليا، والبحوث والدراسات الأثرية لمصر العليا، والتسجيل لمصر العليا، المضبوطات لمصر العليا، والتعديات لمصر العليا، والحفاير والبعثات وغيرها هي أيضًا إدارات غير مهيكلة، ولكنها لم تلغ وكانت إدارة آثار العصر الحديث في مصر العليا الوحيدة التي أصابها الإلغاء.

وختم "زقيم" تصريحاته، بأن كلماته هنا هي لصالح الأثر، ولمصلحة التراث المصري، وفي سبيل المحافظة عليه، وليس سعيًا لأي أمر آخر، فوجود إدارة العصر الحديث في الصعيد كان ولا يزال ضرورة للمحافظة تلى تراث مصر في هذه الفترة.

يذكر أن بوابة الخليج 365 الإلكترونية كانت قد نشرت في وقت سابق الآثار الغير مسجلة في صعيد مصر، والتي تقترب من 74 مبنى أثري منها الكثير من آثار العصر الحديث.

وكان الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامسة والقبطية، قد صرح للفجر في وقت سابق أن هناك العديد من الإدارات التي تم دمجها سواء في التفاتيش أو في إدارات أخرى، على أن يتم متابعة المباني الأثرية من تفاتيش المناطق بشكل مباشر.