تحويلات مرورية بشارع جامعة الدول لمدة 3 سنوات

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تجري الإدارة العامة لمرور محافظة الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، تحويلات مرورية تزامنا مع إنشاء محطة مترو "جامعة الدول العربية"، اعتبارًا من صباح يوم الجمعة الساعة 12 صباحًا ولمدة ثلاثة أعوام. وتستلزم أعمال إنشاء محطة المترو، إجراء تحويلة مرورية بشارع جامعة الدول العربية لمسافة ما يقرب من 400 متر في الاتجاه القادم من شارع السودان وكوبري ناهيا بداية من شارع جامعة الدول العربية مع شارع محيي الدين أبو العز، حتى دوران البرج الإدارى في اتجاه ميدان النصر.

وستكون تكون التحويلات المرورية على النحو التالي: الاتجاه القادم من شارع السودان: الدخول يسارًا باتجاه الجزيرة الوسطى بشارع جامعة الدول العربية بعد فتحة دوران ما بعد شارع شهاب مما يقرب من (50 مترا)، واستكمال السير في الاتجاه المقابل. القادم من اتجاه النصر اتجاه شارع شهاب وشارع السودان: السير بنفس الاتجاه