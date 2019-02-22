شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف سائح ومصري يشاهدون تعامد الشمس على تمثال رمسيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهد نحو 3 آلاف سائح أجنبي ومصري، صباح الجمعة، ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني، بمعبده الكبير بمدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان، وسط حضور 5 وزراء هم الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، بالإضافة إلى 23 من سفراء وممثلي الدول الأفريقية. بدأ التعامد في الساعة 6:27 دقيقة واستمر لمدة 23 دقيقة، قطعت خلالها أشعة الشمس 60 مترا داخل المعبد مرورا بصالة الأعمدة حتي حجرة قدس الأقداس لتسقط أشعة الشمس علي وجه تمثال الملك رمسيس الثاني. سبق التعامد إقامة احتفالية فنية كبيرة بوسط مدينة أبوسمبل شاركت فيها فرق الفنون الشعبية الدولية والمحلية.

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