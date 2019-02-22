شكرا لقرائتكم خبر عن «فودة» يلتقي رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية في ختام جولتهم بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، رؤساء المحاكم الدستورية العليا والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، بأحد المنتجعات الكبرى بشرم الشيخ في ختام زيارتهم للمدينة لمدة ٥ أيام قاموا خلالها برحلات بحرية ترفيهية، وزيارة كاتدرائية السمائيين ومسجد الصحابة ومنطقة السوق القديم، وبعض الجولات الحرة بشرم الشيخ.

أشاد الوفد المكون من ١٢٥ رئيس محكمة عليا بالجمال والنظافة بشرم الشيخ، ووصفوها بالمدينة الساحرة، كما أشادوا بالأمن والأمان، وقدموا الشكر لمحافظ جنوب سيناء لحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، كما شكروه على ما وجدوه من جهود لتطوير وتجميل شرم الشيخ، ودعاهم المحافظ لأن يكونوا بمثابة سفراء لدولهم وينقلون مارأوه ولمسوه بأنفسهم إلى بلادهم.

وأهدى فودة في ختام اللقاء المستشار الدكتور حنفي على جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، درع المحافظة، وقام بتوزيع الشال البدوي على السيدات وبعض الهدايا التذكارية لرؤساء الوفود الأفريقية.