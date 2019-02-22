شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الجمعة.. الأخبار المتوقعة 22 فبراير 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتجه أنظار العالم إلى معبدالملك رمسيس الثاني (المعبدالكبير) بمدينة أبوسمبل السياحية، جنوبي محافظة أسوان، لمتابعة الظاهرة الفلكية الفريدة لتعامد أشعة الشمس داخل قدس الأقداس بالمعبد.

يبدأ اجتماع وزراء خارجية دول جوار جنوب ليبيا، في النيجر، ويضم بجانب ليبيا كلا من السودان وتشاد والنيجر، بهدف التنسيق المشترك لحماية الحدود من الإرهاب والجريمة العابرة وتهريب البشر.

يعقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي جلسة مباحثات مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والعلاقات التجارية والثقافية الثنائية.

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يجري وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس حول المشكلة القبرصية والعلاقات الثنائية، كما ستتم مناقشة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وموسكو، بجانب التطورات في منطقة شرق البحر المتوسط.

تنطلق فعاليات مهرجان مسرح بلا إنتاج الدولي، في دورته التاسعة، التي تحمل اسم الفنان السكندري الراحل محمد شرف، وذلك على خشبة المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية .

يعقد الاتحاد العالمي للتايكوندو، الاجتماع الفني لبطولة مصر الدولية للكبار المصنفة G2 تمهيدا لانطلاق منافساتها يومي 23 و24 فبراير الجاري.

يلتقي فريقا حرس الحدود ومصر للمقاصة، في الثالثة عصرا، على استاد حرس الحدود بالمكس، كما يلتقي فريقا النجوم والمصري، في السادسة مساء، على استاد الجيش بالسويس، في إطار بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.