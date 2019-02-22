السيسى يفتتح القمة العربية الأوروبية الأحد المقبل

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يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي أعمال القمة العربية الأوروبية التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ يوم الأحد المقبل، التي تُعد بكل المقاييس قمة تاريخية غير مسبوقة تجسد مكانة مصر السياسية حالياً على الساحة الدولية ودورها المركزي في المنطقة وكحلقة وصل ونقطة التقاء للحضارة العربية والأوروبية. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنه من المنتظر أن تضم القمة أضخم حضور دبلوماسي من الجانبين العربي والأوروبي على المستوى الرئاسي، سيطرحون على بساط النقاش التحديات التي تواجه الطرفين.

وأشار إلى أن في مقدمةتلك التحديات، الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وكذلك ملفات النزاعات، والقضية الفلسطينية.وأكد الرئيس السيسي أن القمة العربية الأوروبية المقبلة بشرم الشيخ خطوة مهمة لمزيد من النقاش وتطوير العلاقات بين الجانبين العربي والأوروبي.وقال في جلسة حوارية بمؤتمر

وأشار إلى أن في مقدمةتلك التحديات، الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وكذلك ملفات النزاعات، والقضية الفلسطينية. وأكد الرئيس السيسي أن القمة العربية الأوروبية المقبلة بشرم الشيخ خطوة مهمة لمزيد من النقاش وتطوير العلاقات بين الجانبين العربي والأوروبي.

وقال في جلسة حوارية بمؤتمر ميونخ للأمن إن مؤتمر شرم الشيخ خطوة رئيسية لمزيد من التعاون يعقبها خطوات أخرى، وأن عدم الاستقرار ببعض الدول العربية أدى إلى ظاهرة الهجرة غير الشرعية. ويشارك في القمة كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والمستشار النمساوي سيبستيان كورتس، ودونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، وجون كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية.

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