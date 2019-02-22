"النقل العام" تنقل خطوط أتوبيسات مصر الجديدة من المطرية لكوبرى مسطرد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة، عن نقل محطة أتوبيسات النقل العام من ميدان المطرية خطوط مصر الجديدة، والسبع عمارات إلى أسفل كوبرى مسطرد.
وأكدت الهيئة، أن نقل الأتوبيسات سيبدأ من اليوم الجمعة، وذلك بهدف تخفيف الازدحام بميدان المطرية.
يذكر أن ميدان المطرية يعانى من الازدحام الشديد بسبب كثرة المواقف العشوائية وكان من بينها موقف هيئة النقل العام.
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