السجن مدى الحياة لأب خنق ابنته بعد الشك في سلوك زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

"أنا ما خنقتش بنتي هي ماتت في حادث"، قالها المتهم "أحمد ف."، (33 سنة)، مصري الجنسية، أمام محكمة دوسلدورف الألمانية، قبيل النطق بالحكم عليه، بالسجن مدى الحياة، لقتله ابنته بسبب نوبة غيرة على زوجته، -بحسب سكاي نيوز العربية-.

تفاصيل الواقعة ترجع لشهر يوليو من عام 2018، بعدما خنق المتهم "أحمد"، ابنته (7 سنوات)، بدافع الانتقام من زوجته التي كان يشك في خيانتها له.

أمام جهات التحقيق أنكر "أحمد" الاتهامات التي وجهت له، وزعم أن ابنته ماتت في حادث، "أنا ما خنقتش بنتي هي ماتت في حادث".

زوجة المتهم أدلت بأقوالها أمام جهات التحقيق بأنها تلقت مكالمة مصورة من زوجها، شاهدته خلالها يوجه مسدسا نحو ابنته الباكية داخل المنزل، لتتصل بالشرطة التي وصلت بعد دقائق من الاتصال، وحين وصلت عثروا على الابنة وقد ماتت خنقا.

المحكمة الجزئية أشارت في حكمها إلى خطورة الجريمة، ومنعت إطلاق سراح الأب المتهم حتى بعد قضاء مدة السجن 15 عاما.