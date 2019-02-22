شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. فصل التيار الكهربائى عن 3 مناطق بدمياط الجديدة لأعمال الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هندسة كهرباء دمياط الجديدة، عن فصل التيار الكهربى عن 3 مناطق بمدينة دمياط الجديدة، غدًا السبت، من الـ7 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا، وذلك لإجراء الصيانة الدورية .

والمناطق التى سيقطع التيار الكهربائى عنها هى، المجاورة الأولى والثانية بالحى الثانى، والمجاورة 31 "دار مصر" الحى السادس، وذلك لإجراء الصيانة الدورية.

وأهابت هندسة كهرباء دمياط الجديدة، بسكان هذه المناطق، اتخاذ الإجراءات اللازمة، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة التيار الكهربائى.