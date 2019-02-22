شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط الحج الزوجى بوزارة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترطت وزارة الداخلية بالنسبة لطلب الحج الزوجى أن يكون المرافق من أقارب مقدم الطلب حتى الدرجة الرابعة، ويشترط تقديم مستند صلة القرابة (حال فوز المتقدم)، وفى حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة للمرافق الوجوبى يطلب من الفائز ترشيح مرافق بديل.
وبالنسبة للمرافق صغير السن (ذكور – إناث) يشترط استخراج جواز سفر منفصل له، وتنتهى مدة تقديم طلبات الحج فى 7 مارس المقبل
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على شروط الحج الزوجى بوزارة الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.