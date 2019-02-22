شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن الأجزاء المخصصة للقراءة بمنهج الدراسات للصفين الثانى والثالث الإعدادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأوضحت أن الهدف هو التخفيف وإزالة بعض الحشو من بعض الدروس بشكل لا يخل بالمعنى.

وحددت وزارة التربية والتعليم، الوحدة الأولى "خيرات وطننا العربى" درس "المحاصيل الزراعية خيرات أرضنا" ، حيث تم اختيار الحبوب الغذائية" الشعير والذرة الشامية الرفيعة والمحاصيل الصناعية والتجارية " بنجر السكر والبن والأشجار المثمرة والفاكهة والعنب والكروم والزيتون". صفحات أرقام " 8 و9 و10 و11".

وشملت الأجزاء المخصصة للقراءة والإطلاع فقط الوحدة الثانية" الدرس الرابع التكامل الاقتصادى العربى، منظمات لدعم التكامل الاقتصادى العربى صفحة رقم 33، إضافة إلى الوحدة الثالثة بعنوان" الخلافة الإسلامية زمن الأمويين والعباسيين ونماذج من الدول المستقلة، الدرس الأول الدولة الأموية الفتوح الإسلامية فى الدولة الأموية صفحة رقم 39.

وشملت أيضا الأجزاء الوحدة رقم 4 روائع الحضارة الإسلامية الدرس الثالث "روائع حضارتنا الإسلامية فى العلوم والأدب" العلوم الشرعية وعلوم اللغة صفحة رقم 63.

وأوضحت الوزارة، أنه بالنسبة للأجزاء المخصصة للقراءة والإطلاع للصف الثالث الإعدادى هى: الوحدة الرابعة الحياة السياسية وعلاقات مصر الدولية" الدرس الأول " الحياة النيابية والحزبية" مراحل الحياة الحزبية فى مصر الحديثة وحتى الجزء الذى يليه فى الصفحة التالية بعنوان مرحلة تعددية الأحزاب" صفحة 80 وجزء من الصفحة رقم 81.