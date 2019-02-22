شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية الانتخابات: لم نرصد أى مخالفات للدعاية على المقعد الخالى بأشمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن الهيئة لم تتلق أى شكاوى أو رصدًا لمخالفات الدعاية الانتخابية التى يمارسها المرشحين على المقعد الخالى بدائرة أشمون بمحافظة المنوفية.

وأوضح "الشريف"، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين مستمرة حتى يوم 28 فبراير الجارى، وسبق وأن شكلت الهيئة لجنة لرصد مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية التى تقع فى دائرة أشمون بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أول قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الدعاية الانتخابية، وكذا مراجعة ومراقبة حساباتها، مشيرًا إلى أن اللجنة لم ترصد أى مخالفات حتى الآن ولم تتلق الهيئة الوطنية للانتخابات أى شكاوى بخصوص الدعاية.

وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عقب انتهاء فترة الدعاية الانتخابية تبدأ فترة الصمت الانتخابى الذى يحظر فيه ممارسة أى دعاية من قبل المرشحين على أن تبدأ عمليات التصويت فى الخارج يومى 1 و2 مارس المقبل، وتجرى انتخابات الداخل يومى 10 و11 من الشهر نفسه.

وأشار "الشريف" إلى أن لهيئة الوطنية للانتخابات، تواصلت مع وزارة الخارجية للتنسيق فيما يخص تصويت المصريين فى الخارج، حيث انتهت السفارات والقنصليات من التجهيزات اللوجستية والفنية لاستقبال الناخبين التابعين لدائرة أشمون فى الخارج الراغبين فى التصويت، مشيرًا إلى أنه سيتم إرسال نموذج بطاقات الاقتراع التى تتضمن أسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية إلى الخارجية قبل عمليات التصويت بأيام لاتخاذ ما يلزم بطباعتها فى السفارات والقنصليات المصرية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم دعت الناخبين فى دائرة أشمون إلى انتخابات تكميلية بعد وفاة نائب الدائرة، وقررت فتح باب تلقى طلبات الترشح اعتبارًا من 27 يناير، واستمرت ثمانية أيام، أعقبها إعلان كشف أسماء المترشحين ورموزهم فى الرابع من فبراير، فيما انتهت محكمة القضاء الإدارى من نظر الطعون من المرشحين ثم أعلنت الهيئة القائمة النهائية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين بعد انتهاء محكمة القضاء الإدارى من الفصل فى الطعون وهم أحمد محمد محمد الشخن وشهرته أحمد الخشن عن حزب مستقبل وطن، وحصل على رمز القلم، وباسم عبد الله عبد اللطيف سليمان وشهرته الدكتور باسم أبو سليمان مرشح مستقل وحصل على رمز الكف، وعاطف جمعة ابراهيم العمرى عبد الله، وشهرته عاطف جمعة العمرى مرشح مستقل وحصل على رمز الأسد، وأحمد السيد عبد السلام سلامه مرشح مستقل وحصل على رمز الشمعة، وأحمد على أحمد حفرج وشهرته أحمد فرج مرشح مستقل وحصل على رمز المدفع، فريد عبد الخالق فريد العياط وشهرته فريد العياط مرشح مستقل وحصل على رمز الفراشة، والسيد فوزى السيد أحمد وشهرته السيد فوزى عبد الواحد مرشح مستقل وحصل على رمز ساعة اليد، وحاتم مجلع متوشلح جلع، وشهرته حاتم مجلع مرشح مستقل وحصل على رمز الحصان، وشريف رمضان عبد العليم الحنفى، وشهرته شريف الحنفى مرشح مستقل وحصل على رمز السفينة.

كما تضمنت القائمة، عبد العزيز إبراهيم حسن الجنزورى، وشهرته الجنزورى مرشح مستقل وحصل على رمز النجفة، ومحمد فتحى عبد الفتاح خلاف وشهرته محمد خلاف مرشح مستقل وحصل على رمز التليفون المحمول، وأسامة حمدى محمد محمد حافظ وشهرته أسامة حمدى حافظ مرشح مستقل وحصل على رمز التمساح، سمير سلامة على إبراهيم وشهرته سمير سلامة مرشح مستقل وحصل على رمز الصقر، وحامد محمد عبد الحليم برهومة وشهرته حامد برهومة مرشح مستقل وحصل على رمز كشاف إضاءة، ومحمود فرج محمود القاضى وشهرته محمود القاضى مرشح مستقل وحصل على رمز زهرة عباد الشمس، وأشرف محمد إبراهيم الرفاعى وشهرته أشرف الرفاعى مرشح مستقل وحصل على رمز التليفون، محمد محجوب عوض قابيل وشهرته محمد محجوب مرشح مستقل وحصل على رمز الأتوبيس، وإبراهيم عبد السيد إبراهيم موسى وشهرته الصحفى إبراهيم موسى مرشح مستقل وحصل على رمز عنقود العنب.