شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر 5 رحلات دولية عن مواعيد الاقلاع بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقالت مصادر ، إن رحلتى طيران النيل رقم 107 المتجهة إلى تبوك، ورقم 139المتجهة حائل بالمملكة العربية السعودية،تأخرا عن موعدهما المقرر بجدول التشغيل لما يزيد عن الساعة
وأضافت المصادر، أن رحلة الخطوط العمانية رقم 406المتجهة إلى مسقط، ورحلة خطوط طيران الخليج رقم 80 المتجهة الى البحرين، ورحلة طيران فلاى ناس رقم 895 المتجهة الى الدمام ، تأخروا عن المواعيد المقررة بجدول التشغيل وذلك بسبب ظروف التشغيل.
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