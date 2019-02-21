انت الان تتابع الأوقاف تمنع فتح أي زوايا أسفل العمارات «بشروط» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في بيان لها، اليوم الخميس، خطابا إلى جميع المحافظين بشأن التأكيد على عدم السماح بفتح أي زوايا أسفل العمارات، أو بينها، أو بأي طريق من الطرق دون تصريح كتابي مسبق من وزارة الأوقاف والمحافظة معا، بحيث لا يتم ذلك إلا للضرورة القصوى، كعدم وجود مسجد جامع أو أرض فضاء لبناء مسجد جامع، وعدم وجود أي مسجد بديل بالمنطقة المراد فتح زاوية بها، وحتى في حالة الضرورة يقتصر الأمر على إقامة شعائر الصلاة دون خطبة الجمعة أو أداء الدروس الدينية.
وأوضحت الوزارة، أنه تمت مخاطبة وزير التنمية المحلية بالقرار، وكذلك مخاطبة وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بشأن عدم سماح هيئة المجتمعات العمرانية بفتح أى زوايا أسفل العمارات، أو بينها، أو بأي طريق من الطرق دون تصريح كتابي مسبق من وزارة الأوقاف، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين
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