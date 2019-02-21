«روتاري كايرو نايل فالي» يستضيف عددًا من «الشباب الملهم» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضاف نادي «روتاري كايرو نايل فالي»، برئاسة كاتي حليم، مجموعة من الشباب الملهم لعرض قصص نجاحاتهم، حيث تناول الضيوف تحدياتهم الخاصة وأفكارهم المبتكرة.

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وخصص الجزء الثاني من الحدث لجلسة تدريب على كيفية بداية مشروع، حاضر فيها الدكتور تامر إسحاق، مدرب معتمد في التنمية البشرية، بحضور الإعلامية رحمة خالد.

تحدث في الجلسة مصطفى وسالم مصيلحة من مبادرة «Verynile» لتنظيف النيل، برعاية «بسيطة» ومشاركة نادي الروتاري، وملك الكوتشينة أحمد رفاعي، وإسراء وأسماء، «ماما في الشارع»، وكريم الدمياطي، مؤسس «مشنة»، ونادين فرج، من «مشروع السعادة».

واحتفل النادي بعيد ميلاد الدكتور علي جابر، وخصص درعًا للسيد فرج فيصل، العامل بمكتب الروتاري؛ تكريمًا لمجهوداته وتميزه في عمله، وقام رئيس النادي بتقليد شارة الروتاري للأعضاء الجدد إنچي خورشيد وشيري ساويرس وكريم البرنس.

«روتاري كايرو نايل فالي» يستضيف عددًا من «الشباب الملهم»

«روتاري كايرو نايل فالي» يستضيف عددًا من «الشباب الملهم»

«روتاري كايرو نايل فالي» يستضيف عددًا من «الشباب الملهم»

«روتاري كايرو نايل فالي» يستضيف عددًا من «الشباب الملهم»

«روتاري كايرو نايل فالي» يستضيف عددًا من «الشباب الملهم»

«روتاري كايرو نايل فالي» يستضيف عددًا من «الشباب الملهم»

«روتاري كايرو نايل فالي» يستضيف عددًا من «الشباب الملهم»

«روتاري كايرو نايل فالي» يستضيف عددًا من «الشباب الملهم»

«روتاري كايرو نايل فالي» يستضيف عددًا من «الشباب الملهم»

«روتاري كايرو نايل فالي» يستضيف عددًا من «الشباب الملهم»

«روتاري كايرو نايل فالي» يستضيف عددًا من «الشباب الملهم»