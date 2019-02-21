شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه غدا عن أطفيح وجنوب الجيزة والعمرانية والطالبية لمدة 10 ساعات والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

أعلنت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة ستقطع المياه عن مركز ومدينة أطفيح لمدة 10ساعات اعتباراً من الساعة الـ 8 مساء الجمعة الموافق 22/2/2019 وحتى الساعة الـ 6 من صباح السبت الموافق 32/2/2019 وذلك لتنفيذ أعمال الربط بين المرحلتين " الأولى والثانية " والخاصة بمشروع توسعات محطة مياه أطفيح.

كما أنه من المقرر انقطاع المياه عن حى جنوب الجيزة والعمرانية الشرقية والغربية والطالبية ذلك لإجراء أعمال الصيانة السنوية بمحطة جزيرة الدهب وذلك اعتباراً من الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 22/2/2019 حتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 23/2/2019 وبناءاً علية سيتم تخفيض الضغوط لحين الإنتهاء من اعمال الصيانة.

وستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات لنقل المياه النقية والصالحة للشرب للمناطق المتأثرة بالانقطاع و يمكن الاتصال برقم الطوارئ 125 لتوفير أية احتياجات من المياه.