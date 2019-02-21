شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. التخطيط تعلن عن 8 أهداف للمنظومة الإلكترونية المتكاملة والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

تعمل المنظومة الإلكترونية المتكاملة على تصحيح المشاكل وعمل تغيير جذرى وهيكلى لنظام إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، وفيما عرضت صفحة وزارة التخطيط إنفوجراف يبين الأهداف التى تسعى إليها المنظومة الإلكترونية.





ونشرت صفحة وزارة التخطيط، إنفوجراف يبين الأهداف الثمانية والتى جاءت كالتالى:

1- ربط أهداف التنمية الشاملة المستدامة الأممية باستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة 2018-2022.

2- تمكين كافة جهات الإسناد من صياغة خططها التنموية وتقديم مقترحات تلك الخطط من خلال استمارة الكترونية لطلب التمويل والتى تتلاءم مع طبيعة مشروعات جهات الإسناد المختلفة.

3- توضيح الأولوليات الاستثمارية لجميع جهات الإسناد من خلال وضع خاصية ترتيب المشروعات بناء على الأولوية على المنظومة الالكترونية.

4- زيادة وعى العاملين بالوزارات والمحافظات والمكاتب الحكومية المحلية بأهداف التنمية المستدامة وبرنامج عمل الحكومة.

5- إتاحة قدر كبير من الشفافية فى عملية اختيار المشروعات المدرجة ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة من خلال توحيد معايير تقييم المشروعات والمفاضلة فيما بينها.

6- تمكن قاعدة البيانات المتاحة من إعداد وتطوير خطط اقتصادية بالمحافظات وكذا خطط الكترونية للمواطن التى يتعرف من خلالها على كافة المشروعات القائمة بنطاق إقليمه أو محافظته.

7- تمكين العاملين داخل وزارة التخطيط من استدعاء قواعد البيانات بسهولة من خلال عرض تقارير عن المشروعات من خلال البحث بواسطة العديد من المعايير البسيطة.

8- تمكين العاملين داخل وزارة التخطيط من متابعة المشروعات التى تم قبولها وإدارجها فى الخطة الاستثمارية، وتقييم أدائها وتأثيرها التنموى.



