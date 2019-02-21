شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تؤكد متابعة الدراسة على التايلت فى المدارس وطرق التعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تتابع فى المدارس الثانوى العام تشغيل التايلت وانطلاق الدراسة من خلال التابلت وبشكل إلكترونى، موضحة أنها بدأت فى بعض المحافظات وتستمر المدارس فى تسليم الطلاب للتابلت وأيضا تشغيله.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن التجربة يتم متابعتها بدقة واستمرار من قبل الوزارة لكونها تجربة جديدة ورأى الطلاب والمعلمين محل اعتبار وسوف يتم تلاشى اى ثغرات قد تحدث أو تظهر خلال تطبيق التجربة.

جدير بالذكر أن التابلت وصل جميع المدارس الثانوى فى المحافظات.