انطلاق فعاليات ملتقى القاهرة للرسوم المتحركة بدار الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

انطلقت مساء اليوم الخميس، فعاليات ملتقى القاهرة الرسوم المتحركة، في بهو مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، والذي يقيمه صندوق التنمية الثقافية تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بالتعاون مع الجمعية المصرية للرسوم المتحركة، في الفترة من 21 فبراير الجاري إلى أول مارس المقبل.

وبدأت فعاليات الملتقى بافتتاح معرض فني لأعمال الرسوم المتحركة ببهو مركز الهناجر للفنون، وعرض أعمال للفنانين المكرمين وكذلك عدد من فناني الرسوم المتحركة بمصر وطلبة الكليات المتخصصة.

وأعرب الدكتور عبد العزيز الجندي أستاذ الرسوم المتحركة بكلية الفنون الجميلة جامعة القاهرة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - عن سعادته بالتواجد في الملتقى وسط أبنائه من الفنانين الموهوبين، لافتا إلى أهمية تلك الملتقيات التي تخرج بأعمال الطلبة الفنية خارج أسوار الكلية وتسمح لهم بخوض تجربة المعارض والتفاعل مع الجمهور من المتخصصين وغير المتخصصين.

وأشار إلى أن معارض الهواء الطلق تمكن الأساتذة من التفاعل والتواصل مع الفنانين على مشارف حياتهم الفنية ما يسمح بمزيد من التوجيه والتلقي الحر للملاحظات وفرصة جيدة لتوطيد القيم الفنية التي تدارسوها في الكلية وتطوير مفاهيم جمالية بخبرة عملية.

وأكد أن مستوى أعمال هذا العام أعلى بكثير من الأعوام السابقة، مشيرا أنها تعبر عن خيال مطور وهو أساس العمل في مجال الرسوم الكارتونية.

بدورها قالت نورا أحمد (المستوى الثالث شعبة رسوم متحركة) إن مشاركتها في المعرض مكنتها من الاطلاع على أعمال مشاركة في نفس مرحلتها العمرية والتعليمية ما عمق الفائدة ويسر التفاعل والمناقشة حول الأعمال الفنية، مضيفة أن التنوع هو أكبر زاد للفنان الشاب في مطلع حياته كذلك أن تستمع لملاحظات الأساتذة خارج نطاق المحاضرة والدرجات والامتحانات.

وأعقب افتتاح المعرض عرض فيلم الرسوم المتحركة (البرج) للمخرج ماتس جرورد، من إنتاج النرويج، السويد وفرنسا 2018، ومدته 79 دقيقة، وذلك بسينما مركز الإبداع الفني بالقاهرة.

يشار إلى أن عروض الملتقى تستمر من 22 فبراير وحتى 27 فبراير الجاري بكل من مركز طلعت حرب الثقافي (بالسيدة نفيسة)، ومركز إبداع الطفل (بيت العينى)، سينما الهناجر، ولتحقيق العدالة الثقافية ونشر الفنون مختلف محافظات مصر، تقام العروض بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة في 48 موقعا تابعا للهيئة في عدد من المحافظات، وذلك بالتزامن مع العروض التي تقدم بالقاهرة.