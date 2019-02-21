مصر | أمن الجيزة ينجح في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالصف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة ينجح في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالصف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز الصف.

وعقد حزب مستقبل وطن بحضور النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب جلسة صلح لإنهاء الخصومة بين عائلتي "نوارة" و"نجم" بقرية الإخصاص، في حضور 2500 شخص، وأقر الجميع بالصلح النهائي، وتعهد الطرفان بعدم التعرض للآخر.

وحضر جلسة الصلح اللواء محمود شوقي مدير قطاع شرق الجيزة، العميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، وعددًا من القيادات الأمنية، وكبار العائلات وأفراد العائلتين وقيادات وتنفيذية.

وتعود أحداث الواقعة إلي تلقى مركز شرطة الصف، بلاغا من الأهالي يفيد العثور على جثة مسن بقرية الأخصاص دائرة المركز، على الفور انتقل الرائد محمد طبلية رئيس المباحث، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لمسن يدعي جمعة.أ، مزارع، 61 سنة، مقيم بقرية الإخصاص، وملقاة داخل مخزن وموثوق اليدين وملفوف حول عنقه سلك كهربائى، ومصاب بتهشم بمقدمة الرأس وجرحين بالرقبة، وشكل اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث، وتوصلت جهوده إلى أن وراء الجريمة، أشرف.ن، سمكري 17 سنة، مقيم دائرة المركز، وأن الدافع لارتكاب الواقعة سرقة المجني عليه، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بدافع السرقة، وأن المجنى عليه قاومه أثناء محاولة سرقته قطع غيار خردة من داخل المخزن، مضيفا إلى أنه تعدى عليه بقطعة رخام وأودى بحياته ثم قام بتوثيقه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة.