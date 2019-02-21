أخبار مصر | "خلي بالك".. قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 10 ساعات غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خلي بالك".. قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 10 ساعات غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، قطع المياه عن مركز ومدينة أطفيح لمدة 10 ساعات اعتباراً من الساعة الـ 8 مساء الجمعة الموافق 22/2/2019 وحتى الساعة الـ 6 من صباح السبت الموافق 32/2/2019 وذلك لتنفيذ أعمال الربط بين المرحلتين "الأولى والثانية " والخاصة بمشروع توسعات محطة مياه أطفيح.
ومن المقرر انقطاع المياه عن حى جنوب الجيزة والعمرانية الشرقية والغربية والطالبية؛ لإجراء أعمال الصيانة السنوية بمحطة جزيرة الدهب وذلك اعتباراً من الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 22/2/2019 حتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 23/2/2019 وبناءاً عليه سيتم تخفيض الضغوط لحين الإنتهاء من اعمال الصيانة.
هذا وستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات لنقل المياه النقية والصالحة للشرب للمناطق المتأثرة بالانقطاع و يمكن الاتصال برقم الطوارئ 125 لتوفير أي احتياجات من المياه.
انقطاع المياه عن مناطق بمدينة نصر لمدة 8 ساعات
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظرًا لظروف خارجة عن إرادتها تقرر تأجيل موعد قطع المياه عن مناطق (المنطقة السادسة – المنطقة الثامنة – الحى الثامن - وجميع مشاريع حسن المأمون – شارع الطاقة – بنك الاسكان والتعمير – المبعوثين – القضاة – شروق النادي الأهلي)، ليكون اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس الموافق 21 / 2 /2019 وحتى الساعة الرابعة صباح اليوم التالي الجمعة الموافق 2019/2/22، نظراً للأعمال الجارية لتطوير شارع مصطفى النحاس الأمر الذى يستلزم معه ربط خط المياه الجديد قطر 400 مم زهر مرن بدلا من الخط المتهالك.
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.