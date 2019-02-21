أخبار مصر | بعد إطلاقه.. ما لا تعرفه عن القمر الصناعي المصري الجديد "إيجيبت سات A" (إنفوجراف)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إطلاقه.. ما لا تعرفه عن القمر الصناعي المصري الجديد "إيجيبت سات A" (إنفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، "إنفوجراف" يوضح بعض المعلومات عن القمر الصناعي المصري (إيجيبت سات A) من قاعدة إطلاق بياكنور الروسية.

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق القمر الصناعي المصري (إيجيبت سات A) من قاعدة إطلاق بياكنور الروسية في تمام الساعة 6:45 مساء اليوم الخميس 21 فبراير 2019 بتوقيت القاهرة، بحضور وفد رفيع المستوى من علماء هيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء المصرية التابعة للوزارة، ووفد وكالة الفضاء الروسية ومؤسسة الصواريخ والأقمار الصناعية الروسية(إينرجيا).

وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، في بيان له، أن القمر الصناعي المصري (إيجيبت سات A) يدعم أغراض البحث العلمي والاستشعار من البعد ومجالات التنمية المستدامة المختلفة بالدولة على مستوى (الزراعة ـ التعدين ـ التخطيط العمراني ـ البيئة)، وكذلك الرصد السلبي للمخاطر الطبيعية مثل (التصحر ـ حركة الكثبان الرملية ـ السيول) وغيرها.

وتابع: كما يساعد القمر الصناعي المصري في متابعة المشروعات التنموية الكبرى (مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ـ جبل الجلالة ـ مشروع مدينة العلمين الجديدة) وغيرها من المشروعات التنموية المختلفة بالدولة، ويتيح استخدام القمر الصناعي المصري (إيجيبت سات A) البيانات الفورية والدورية لرصد ومتابعة الثروات الطبيعية والمعادن والمياه السطحية والجوفية والتخطيط العمراني ودراسة البيئة الساحلية للمزارع السمكية ومراقبة البحيرات وتنشيط الثروة السمكية.

وأضاف: كما يتيح القمر الصناعي المصري بيانات للتنبؤ بالأرصاد الجوية ونمذجة المناخ لمواجهة المخاطر الطبيعية مثل الفيضانات والهبوط الأرضي ووضع نظم الإنذار المبكر لحماية المواطنين والمنشأت من تأثير المخاطر الطبيعية والبيئية ، كما تمكن مسارات القمر المتميزة من تحديد الأحوزة الزراعية واختيار مسارات الطرق الجديدة ومسح الأراضى الزراعية ومواجهة التعدى عليها.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن القمر الصناعي المصري (إيجيبت سات A) سوف يدعم دور مصر على المستوى العربي والإفريقي في مجال البحث العلمي ودعم المشروعات التنموية في المنطقة العربية والقارة الإفريقية، وأن القمر المصرى يزن 1150 كيلو وتبلغ سرعته 22 كم فى الثانية وتصل قدرته التحليلية على مستوى المتر،بما يجعله اكثر الأقمار تقدما على المستوى العربى والأفريقي.

وتابع: مساهمة الخبراء والمهندسين المصريين في التصنيع المشترك للقمر المصري مع الجانب الروسي خلال الفترة السابقة، وهو ما أكسب الجانب المصري العديد من المهارات العلمية والفنية والتي ستنعكس بالإيجاب خلال الفترة القادمة على برنامج الفضاء المصري فى ضوء الانتهاء من كافة الإجراءات التشريعية والتنفيذية من إصدار قانون وكالة الفضاء المصرية واللائحة التنفيذية المكملة للقانون.

هذا وسوف يعقد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤتمرًا صحفيًا صباح السبت 23 فبراير للإعلان عن كافة التفاصيل المرتبطة بالقمر الصناعي (إيجيبت سات A)، ودوره في خدمة البحث العلمي في مصر، وكيفية تعظيم الاستفادة من القمر الصناعي المصري في خدمة قضايا التنمية بكافة قطاعات الدولة، وخدمة المنطقة العربية والقارة الأفريقية خلال الفترة المقبلة.