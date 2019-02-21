أخبار مصر | وزيرة الهجرة تتابع حالة طالب تواترت أنباء عن تعرضه للإصابة بروما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الهجرة تتابع حالة طالب تواترت أنباء عن تعرضه للإصابة بروما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مساء اليوم، مع السيد السفير هشام بدر سفير مصر لدى روما، وذلك لمتابعة حالة الطفل المصري الذي تواترت أنباء إعلامية عن تعرضه للإصابة على يد زملاء له في المدرسة.

وأكد السفير هشام بدر عدم تلقيه أي إبلاغ بهذا الشأن، مطالبًا أسرة الطالب بسرعة التواصل مع السفارة وموافاتها بكافة التفاصيل.

كما قرر السفير المصري إيفاد القنصل العام إلى مستشفى "سان كاميلو" بالعاصمة الإيطالية روما، والتي قيل إن الطالب المصري موجود بها تحت المراقبة الطبية، من أجل الاطمئنان عليه والوقوف على ملابسات الموقف بالكامل.