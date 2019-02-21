انت الان تتابع رئيس شركة العاصمة الإدارية: الحكومة تنتقل منتصف 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

العاصمة الإدارية

عقد اللواء محمد عبد اللطيف رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، مؤتمر صحفيا، اليوم الخميس، لتوقيع مذكرة تفاهم بين شركتي العاصمة الإدارية و"هاني وويل" لنقل تكنولوجيا المدن الذكية، تتضمن إنشاء أول مركز سيطرة وتحكم أمني وتقديم خدمات السلامة العامة ونقل التكنولوجيا بالعاصمة الإدارية، وتكلفة المركز من حيث الإنشاء تبلغ 1.5 مليار جنيه، ومن حيث توفير المعدات الإلكترونية تصل إلى نحو 37 مليون دولار، وسيستغرق تنفيذه نحو عام، معلنا أن الحكومة بكافة أجهزتها وهيئتها ستنتقل للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة منتصف العام القادم.

وأضاف عبد اللطيف، أن تمويل العاصمة الإدارية من حيث الدراسة والتنفيذ ذاتي بالكامل، مشيرا إلى أن المركز يعد الأول في مصر الذي يستخدم أحدث تكنولوجيات المعلومات ويعزز من قدرات الأمن والحماية، إذ يعتمد على الرصد والتتبع للمساعدة في اتخاذ القرار.وقال خالد هاشم، الرئيس التنفيذي لشركة "هاني وويل" في مصر، إن