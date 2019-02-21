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انت الان تتابع وزيرة البيئة : 15% من مساحة مصر محميات طبيعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، دعم الحكومة والقيادة السياسية للعمل البيئي، مشيرة إلى أنه يتطلب تكاتف جميع أفراد المجتمع من أجل تحسين البيئة وحماية ثرواتنا الطبيعية، مشيرة إلى أن 15% من مساحة مصر محميات طبيعية، وأن مصر غنية بالمحميات الطبيعية المتنوعة، مشددة على أهمية تطوير البنية التحتية بالمحميات الطبيعية التى تعكس جمال الطبيعة كعنصر من الموارد الطبيعية، جاء ذلك خلال لقائها بطلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الخميس، لمناقشة التنوع البيولوجي، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار فرج رئيس الأكاديمية.
وأضافت الوزيرة، أن استراتيجية الاتصال البيئي التي ستطلقها الوزارة خلال الفترة المقبلة، تهدف إلى زيادة وعي المواطنين تجاه البيئة. وأكدت فؤاد، أهمية الحفاظ على البيئة من أجل تحسين حياة ومعيشة المواطن، مشيرة إلى أن وزارة البيئة لها علاقات متشابكة مع جميع الوزارات. وتابعت أن مفتاح نجاح وزارة البيئة فى
وأضافت الوزيرة، أن استراتيجية الاتصال البيئي التي ستطلقها الوزارة خلال الفترة المقبلة، تهدف إلى زيادة وعي المواطنين تجاه البيئة.
وأكدت فؤاد، أهمية الحفاظ على البيئة من أجل تحسين حياة ومعيشة المواطن، مشيرة إلى أن وزارة البيئة لها علاقات متشابكة مع جميع الوزارات.
وتابعت أن مفتاح نجاح وزارة البيئة فى الوقت الراهن هو التواصل مع جميع أطياف المجتمع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر، لافتة إلى أهمية استغلال رئاسة مصر لرئاسة مؤتمر التنوع البيولوجي.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الوزارة حريصة على رفع درجة الوعى البيئي لدى المواطنين خاصة بين الشباب، والتي وصفتهم بأنهم حجر الزاوية فى تحقيق النهضة من خلال مشاركتهم الإيجابية في مجال الحفاظ على البيئة.
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