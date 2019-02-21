مدبولي يتابع استعدادات المحافظات لأمم إفريقيا

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مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
وجه مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بأهمية تكثيف المتابعة اليومية لإجراءات تنفيذ خطط التطوير ورفع الكفاءة بالمحافظات التي ستقام عليها مباريات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، مشددا على أنه سيتابع بنفسه معدلات التنفيذ أولا بأول، سواء من خلال اتصالاته بالمحافظين، أو الزيارات الميدانية التي سيقوم بها للمحافظات التي سوف تستضيف مباريات البطولة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة استعدادات الإسماعيلية والسويس لاستضافة أمم إفريقيا، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية.
وخلال اللقاء، تم استعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطط ومشروعات رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية والمرافق المتعلقة باستضافة مباريات البطولة، وطرق تدبير المخصصات المالية لتنفيذ تلك المشروعات، سواء من موازنات المحافظات، أو ما تم الإعلان عن تقديمه من الشركات الموجودة في المحافظات من إسهامات في إطار المشاركة
وخلال اللقاء، تم استعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطط ومشروعات رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية والمرافق المتعلقة باستضافة مباريات البطولة، وطرق تدبير المخصصات المالية لتنفيذ تلك المشروعات، سواء من موازنات المحافظات، أو ما تم الإعلان عن تقديمه من الشركات الموجودة في المحافظات من إسهامات في إطار المشاركة المجتمعية.
وترأس مدبولي، يوم الإثنين الماضي، اجتماع اللجنة العليا المشرفة على تنظيم بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم، المقرر أن تستضيفها مصر خلال شهر يونيو المقبل، لمتابعة الترتيبات والاستعدادات اللازمة من قبل الوزارات والجهات المختلفة قبل إقامة البطولة، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، السياحة رانيا المشاط، المالية محمد معيط،، التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، الاتصالات عمرو طلعت، الشباب والرياضة أشرف صبحي. (التفاصيل)
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