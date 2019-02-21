انت الان تتابع مدبولي يتابع استعدادات المحافظات لأمم إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

وجه مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بأهمية تكثيف المتابعة اليومية لإجراءات تنفيذ خطط التطوير ورفع الكفاءة بالمحافظات التي ستقام عليها مباريات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، مشددا على أنه سيتابع بنفسه معدلات التنفيذ أولا بأول، سواء من خلال اتصالاته بالمحافظين، أو الزيارات الميدانية التي سيقوم بها للمحافظات التي سوف تستضيف مباريات البطولة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة استعدادات الإسماعيلية والسويس لاستضافة أمم إفريقيا، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية.

وخلال اللقاء، تم استعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطط ومشروعات رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية والمرافق المتعلقة باستضافة مباريات البطولة، وطرق تدبير المخصصات المالية لتنفيذ تلك المشروعات، سواء من موازنات المحافظات، أو ما تم الإعلان عن تقديمه من الشركات الموجودة في المحافظات من إسهامات في إطار المشاركة