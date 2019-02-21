شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: المحميات الطبيعية تمثل 15% من مساحة مصر.. والعمل البيئي يتطلب تكاتف الجميع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، دعم الحكومة والقيادة السياسية الدائم للعمل البيئى، مشيرة إلى أن العمل البيئى يتطلب تكاتف جميع أفراد المجتمع من أجل تحسين البيئة وحماية ثرواتنا الطبيعية.

وقالت وزير البيئة إن 15% من مساحة مصر عبارة عن محميات طبيعية مشيرة إلى أن مصر غنية بالمحميات الطبيعية، مؤكدة أن المحميات الطبيعية في مصر متنوعة، لافتة إلى أهمية تطوير البنية التحتية بالمحميات الطبيعية التي تعكس جمال الطبيعية كعنصر من الموارد الطبيعية.

جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقتها، اليوم الخميس، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا حول التنوع البيولوجى، بحضور الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية.

وأشارت الوزيرة إلى أن القيادة السياسية في مصر تولى المحميات الطبيعية أهمية كبيرة، وذلك من أجل الحفاظ عليها وتطويرها لتشجيع السياحة الطبيعية، مشيرة إلى أن استراتيجية الاتصال البيئي التي ستطلقها الوزارة خلال الفترة المقبلة تهدف إلى زيادة وعي المواطنين تجاه البيئة.

وأكدت «فؤاد» أهمية الحفاظ على البيئة من أجل تحسين حياة ومعيشة المواطن المصرى، مشيرة إلى أن وزارة البيئة لها علاقات متشابكة مع جميع الوزارات، وأشارت إلى أن مفتاح نجاح وزارة البيئة في الوقت الراهن هو التواصل مع جميع أطياف المجتمع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، لافتة إلى أهمية استغلال رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجى.

وطالبت «فؤاد» الأكاديمية بوضع منهج مبسط عن التنوع البيولوجى، خاصة أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بالتخصصات التي تحويها الأكاديمية، سواء في النقل البحرى أو الهندسة أو الصناعة، وأكدت أن الوزارة حريصة على رفع درجة الوعى البيئى لدى المواطنين، خاصة بين الشباب، الذين وصفتهم بأنهم حجر الزاوية في تحقيق النهضة من خلال مشاركتهم الإيجابية في مجال الحفاظ على البيئة.

وأشادت بالدور الذي تقوم به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فيما يتعلق بالبحوث والاستشارات والتدريب وخدمة المجتمع، مشيرة إلى أن الأكاديمية تمتلك بنية تحتية وكوادر بشرية على أعلى مستوى.