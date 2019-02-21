شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان عبدالمعز: علينا مساعدة رجال الأمن في الحفاظ على الوطن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، إن المصريين عليهم واجب كبير لمساعدة الأجهزة الأمنية في الحفاظ على سلامة الوطن، والقضاء على الإرهابيين.
وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس: «مفيش حد في أي دولة بيتأفف من إجراءات الأمن، رجل الأمن يقولك افتح شنطة العربية حاضر، مفيش حاجة تقول أنا هأذى بلدى».
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