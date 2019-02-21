شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: الرقابة الاجتماعية الحل الوحيد للقضاء على الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن كل إرهابى غامض، ولابد أن يثير هذا التساؤلات، وعلى الجيران أن يراقبوا تصرفات السكان الغريبة حال كونها غامضة أو تثير الريبة.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس: «لازم نعمم تليفون الأمن الوطنى في كل حارة.. عشان أي حد يثير الريبة تبلغوا عنه، الرقابة الاجتماعية هي أساس القضاء على الإرهاب، علينا أن نتابع الأبناء ونراقبهم للحفاظ عليهم».