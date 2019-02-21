شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طفل و إصابة 2 فى حريق داخل " سايبر " فى مدينة السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق شب داخل سايبر فى مدينة السلام ، بعدما أسفر عن مصرع طفل و إصابة 2 آخرين و تم نقلهم الى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى سايبر بمدينة السلام وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، و تم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خط الإمتداد لباقى المبان المجاورة .