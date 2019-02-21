الجريدة الرسمية تنشر قرار "الأحوال المدنية" بإنشاء سجل مدني في عدد من المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد الصاوي:
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار اللواء محمد طارق الأعصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، بإنشاء سجل مدني بمدينة دشلوط بمحافظة أسيوط، وسجل مدني بمدينة تلا بالمنوفية، وسجل مدني بقرية أبو غالب بالقناطر، وعدد من السجلات المدنية ببعض القرى بالجمهورية.
صدر هذا القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1994 الصادر بشأن الأحوال المدنية.
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