أخبار مصر | وزيرا السياحة والآثار يصطحبان عدد من السفراء الأفارقة إلى "أبو سمبل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرا السياحة والآثار يصطحبان عدد من السفراء الأفارقة إلى "أبو سمبل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اصطحبت اليوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، عددا من السفراء الأفارقة فى زيارة لمدينة أبو سمبل، فى إطار الجولة التى تنظمها وزارة السياحة احتفالا بتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبده بأبو سمبل، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى وزير الآثار والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، والسيد طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب ، والسيد ماجد أبو الخير وكيل اللجنة.

ويضم الوفد ٢٢ من السفراء والدبلوماسيين الأفارقة وعائلاتهم أبرزهم سفراء الكاميرون الذى يعد عميد السفراء الأفارقة، وغانا وغينيا ومالى وكوت ديفوار، وغيرهم من سفراء الدول الإفريقية.

يأتي ذلك فى ضوء حرص وزارة السياحة على الاستفادة من الأحداث والفعاليات المختلفة للترويح لمصر سياحيا وإلقاء الضوء على الإمكانيات السياحية التى تتمتع بها كل مدينة سياحية على حدا Branding by destnation ، حيث تعتبر هذه الاحتفالية هى أول حدث أفريقى يتم تنظيمه هذا العام ، تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى عام 2019، واستضافتها لكأس الأمم الإفريقية يونيو المقبل.

وقامت الدكتورة رانيا المشاط خلال استقبالها للوفد الإفريقي فى مطار القاهرة بالترحيب بهم، وحرصوا على التقاط صورة تذكارية.

ومن جانبهم أعرب السفراء الأفارقة عن سعادتهم بدعوة وزارة السياحة لهم للمشاركة في هذا الحدث، مؤكدين على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات التى تحمل دلالات ورسائل كبيرة للعالم وتعكس دور مصر الريادى داخل القارة السمراء خاصة مع رئاستها للاتحاد الإفريقي.

ومن المقرر أن يقوم الوفد بزيارة الى معبدي ابو سمبل في جولة تنظمها وزارة الآثار، ويشارك أعضاء الوفد خلالها فى مهرجان فلكلورى تنظمه وزارة الثقافة أمام المعبد.