أخبار مصر | سامح عاشور عن لقائه "الأسد": سوريا الآن تخوض حربا شرسة ضد "داعش"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامح عاشور عن لقائه "الأسد": سوريا الآن تخوض حربا شرسة ضد "داعش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، خلال افتتاحه لمعهد المحاماة بالدقهلية وتكريم شيوخ المهنة، تأكيده دعم النقابة للدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب حتى اجتثاثه من جذوره، خاصة الحرب الشرسة التي تخوضها قواتنا المسلحة في سيناء، ورأينا خلال الأيام الماضية كذلك عملية الدرب الأحمر بالجيزة، وهو ما يؤثر في المجتمع كله سلبا.

وعن زيارته أخيرا لسوريا ولقائه بالرئيس بشار الأسد، أوضح "عاشور" أن سوريا الآن تخوض حربا شرسة ضد "داعش" والإرهاب وسط مخططات أمريكية- إسرائيلية- تركية- قطرية، مضيفا: "بالتأكيد نقف مع سوريا ضد تلك المخططات، أما في مجال الحريات والشأن الداخلي السوري، فهو خيار الشعب السوري وحده دون تدخل من أحد.

واختتم نقيب المحامين كلمته قائلا: "نقابة المحامين صاحبة الأداء الواعي، والدور المجتمعي المهم، وأتمنى أن يشعر أبنائي، وهم يحملون رسالة المحاماة، بالفخر والاعتزاز، لأن هناك سلفا أدوا رسالتها بإجلال، وخدموا المهنة والوطن على أكمل وجه، وعليهم أن يستمروا بذات القدر والإحساس بالمسئولية تجاه وطنهم ومهنتهم".

من جهته، وصف محمد الغمري، نقيب محامي جنوب الدقهلية، في كلمته، النقيب العام برجل المعارك، قائلا: "هو رجل مواقف خاض معارك عديدة من أجل النقابة، آخرها معركتا تنقية الجداول والتعليم المفتوح، كما قاد مجلس النقابة لتحقيق إنجازات عديدة في المعاش، والعلاج، وتطوير وزيادة موارد النقابة".

فيما أكد شكري سالم، وكيل نقابة شمال الدقهلية، القائم بأعمال النقيب الفرعي، التزام المجلس، بأغلبية أعضائه، بقرارات النقابة العامة المتعلقة بضوابط تجديد الاشتراك، مضيفا: "القرارات ليست فردية، وأقرت في اجتماع لمجلس النقابة العامة، بقيادة النقيب سامح عاشور، مع النقابات الفرعية، كما أشكر النقيب العام لموافقته على جميع طلبات النقابة ودعمها في تطوير غرف المحامين بالمحاكم".

حضر الاحتفالية خالد أبو كريشة، الأمين العام، وأحمد بسيوني، ومجدي سخى، وكيلا النقابة، ويحيى التوني، أمين الصندوق، وأبو بكر ضوة، الأمين العام المساعد، والأعضاء أدهم العشماوي، وماجد حنا، وإبراهيم عبد الرحيم، وصلاح مقلد، والسيد هاشم، ومصطفى البنان، وماجد عبد اللطيف، وعبد الجواد أحمد، وعادل عفيفي، ومحمد عصمت، وخالد راشد، نقيب المحامين بالمنوفية، وحسن الصادق نقيب المحامين بجنوب الشرقية، وعدد من أعضاء مجالس النقابات الفرعية.