أخبار مصر | سامح عاشور: نسعى لبناء جيل جديد قوي من المحامين الشبان (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامح عاشور: نسعى لبناء جيل جديد قوي من المحامين الشبان (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت نقابتا محامي شمال وجنوب الدقهلية، بالتنسيق مع عضوي مجلس النقابة العامة، محمد عريضة ومحمد الصياد، اليوم الخميس، احتفالية تكريم شيوخ المهنة، إضافة للجلسة الافتتاحية لمعهد المحاماة، بكلية الحقوق في جامعة المنصورة، بحضور النقيب العام سامح عاشور، وعميد كلية الحقوق، الدكتور شريف خاطر.

وأكد نقيب المحامين، في رسالته لطلبة معهد المحاماة، أن المحاماة ليست حرفة أو مهنة كباقي المهن، بل هي رسالة للدفاع عن جميع القيم النبيلة في المجتمع للدفاع عن الحرية، والديمقراطية، والعدل، والوقوف بجانب المظلوم أمام الظالم، مضيفا: "هي رسالة عظيمة لمن يعتنقها ويؤمن بها، ولها تاريخ مشرف صنعه السلف".

وقال "عاشور" إنه، كنقيب للمحامين، لن يسمح بأن يكون المحامي أقل في مظهره من القاضي ووكيل النيابة، ولذلك يجب الالتزام بارتداء البدلة الكاملة، مضيفا: أما من جانب الجوهر، فالقانون غير كاف ليجعل منك محاميا نجاحا ومتميزا، بل يجب عليكم القراءة في مختلف فروع المعرفة، كالتاريخ، والأدب، والعلوم، والرياضيات، وغيرها.

وشدد "عاشور" على أهمية قيمة الاحترام، وتقدير الصغير قبل الكبير في المحكمة، وقسم الشرطة، أما من يحترم صاحب المنصب وفقط، فهذا يكون نفاقا، وذلك بعيد تماما عن سلوك مهنة المحاماة، متابعا: "نسعى لبناء جيل جديد قوي من المحامين الشبان ليكونوا خير سلف لأجيال أفنت عمرها في مهنة المحاماة، ونكرم عددا منهم اليوم".

حضر الاحتفالية خالد أبو كريشة، الأمين العام، وأحمد بسيوني، ومجدي سخى، وكيلا النقابة، ويحيى التوني، أمين الصندوق، وأبو بكر ضوة، الأمين العام المساعد، والأعضاء أدهم العشماوي، وماجد حنا، وإبراهيم عبد الرحيم، وصلاح مقلد، والسيد هاشم، ومصطفى البنان، وماجد عبد اللطيف، وعبد الجواد أحمد، وعادل عفيفي، ومحمد عصمت، وخالد راشد، نقيب المحامين بالمنوفية، وحسن الصادق نقيب المحامين بجنوب الشرقية، وعدد من أعضاء مجالس النقابات الفرعية.