أخبار مصر | "شكري" لأمين سر "فتح": مصر ملتزمة بدعم خيارات الشعب الفلسطيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شكري" لأمين سر "فتح": مصر ملتزمة بدعم خيارات الشعب الفلسطيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، وذلك أثناء زيارته الحالية إلى القاهرة، حيث تناول اللقاء مُجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، وسبل الدفع قدماً بجهود إحياء عملية السلام.

جاء ذلك خلال تصريحات للمُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، حيث أشار إلى أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وأهمية إعادة إحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين.

كما تناولت المُناقشات ملف عملية المصالحة الوطنية الفلسطينية، واستعراض نتائج الاتصالات والمشاورات مع كافة الأطراف المعنية، حيث تم التأكيد على ضرورة سرعة إنهاء الانقسام.

وأردف حافظ، أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على مواقف مصر الثابتة تجاه دعم القضية الفلسطينية، مشدداً على أن تحقيق التسوية الشاملة والعادلة لا يمكن أن يتم إلا من خلال استعادة الشعب الفلسطيني لجميع حقوقه المشروعة المنصوص عليها في مختلف قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

هذا، وأكد الوزير شكري أيضاً على التزام مصر الكامل بدعم خيارات الشعب الفلسطيني على كافة الأصعدة، واستمرار المساعي الرامية لدعم المصالحة الوطنية، فضلاً عن استمرار الجهود المصرية للتخفيف من وطأة المُعاناة الإنسانية للأشقاء في كافة الأراضي الفلسطينية.

واختتم حافظ، بأن "جبريل الراجوب" ثمّن من جانبه زيارته الحالية إلى القاهرة وتبادُل الرؤى مع الوزير شكري بشأن مُستجدات القضية الفلسطينية، معرباً عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في الشأن الفلسطيني، ومنوهاً بتطلعه إلى استمرار التنسيق والتشاور مع مصر خلال الفترة المقبلة.