أخبار مصر | مستقبل وطن يقيم معرضًا للسلع الغذائية المُخفضة بالأقصر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستقبل وطن يقيم معرضًا للسلع الغذائية المُخفضة بالأقصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقام حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، معرضًا للسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" ضمن مبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا المواطن المصرى باعتباره البطل الحقيقي فى المعركة التى خاضتها الدولة فى البناء والتطوير.

وقال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن في محافظة الأقصر، إن الحزب يعمل علي دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشتي الصور، وذلك من خلال إطلاق العديد من الفعاليات الخدمية التي من شأنها رفع الأعباء المادية عن المواطنين، وتعمل علي تحسين الخدمات المقدمة لهم، مُضيفا أن المعرض يستهدف تقديم أجود السلع بمختلف أنواعها للمواطنين بأقل الأسعار، مشيرًا إلي أن الحزب يشمل الكثير من السلع من بينها السكر والأرز والزيت، واللحوم المجمدة.

وأوضح أن فعاليات الحزب سيتم نشرها بكافة مراكز المحافظة، وذلك حرصًا من الحزب علي تحقيق زيادة عدد المستفيدين من فعالياته الخدمية.