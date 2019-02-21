وزير التعليم العالي: نعتز بعلاقتنا المتميزة مع بريطانيا وندعم التعاون البحثي في جميع القطاعات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -أ ش أ:

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن خطة الوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من الطلاب المصريين الدارسين بمنحة "نيوتن - مشرفة" في المجالات التي درسوا بها لخدمة المجتمع، مشيدا بنجاح البرنامج، الذي يهدف إلى دعم التعاون البحثي بين مصر وبريطانيا في جميع قطاعات البحث العلمي، وأن مصر تعتز بعلاقاتها المميزة مع بريطانيا، وحرصها الدائم على دعم هذه العلاقات واستمرارها.

وأضاف عبدالغفار – خلال لقائه اليوم الخميس إليزابيث وايت مدير المجلس الثقافي البريطاني، لبحث سُبل تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بين الجامعات المصرية والإنجليزية، والعمل على دفع وتشجيع التعاون الثنائي بين البلدين – أن المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي الذي تنظمه الوزارة خلال الفترة من 4 إلى 6 أبريل المقبل ، يهدف إلى تسويق وتدويل التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وكذلك المعرض الذي سيقام على هامش فعاليات المنتدى لعرض البرامج التعليمية والبحثية والأنشطة التي تقدمها الجامعات المصرية.

وأعرب وزير التعليم العالي ،عن تقديره لدعوته للمشاركة في احتفال خريجي الجامعات البريطانية، الذي ينظمه المجلس الثقافي البريطاني 26 فبراير الجاري، وحرصه على المشاركة، مشيراً لعمق العلاقات التي تربط بين مصر وبريطانيا خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث أسهمت الجامعات البريطانية في تخريج العديد من الأكاديمين والباحثين المتميزين في مختلف المجالات العلمية.

من جانبها، أكدت اليزابيث وايت ، تقدير الجانب البريطاني للخطوات التي تقوم بها مصر مؤخرا للنهوض بالتعليم العالي، معربة عن تقديرها للمشاركة في المنتدى العالمى للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرة إلى حرص بلادها على دفع وتشجيع التعاون الثنائي مع مصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة في تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة بين البلدين.

وبحث الجانبان مشاركة الوزير في منتدى "نحو العالمية" - going global - الذي ينظمه المجلس الثقافي البريطاني سنويا، خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو المقبل، ويشارك فيه المتخصصين من كافة قطاعات التعليم الجامعي والعالي من مختلف دول العالم.

واتفق الجانبان على تقديم 100 منحة من المركز الثقافي البريطانى للعاملين بالتعليم العالي تشمل دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية، في إطار الشراكة بين الجانبين لدعم تنمية القدرات الفردية للعاملين بمجال التعليم العالي والبحث العلمي من خلال فرص التدريب والتطوير.