تعرف على إجراءات التقدم لامتحان الثانوية العامة للطلاب المرضى وأصحاب الأعذار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم، الإجراءات الواجب اتباعها من قبل طلاب الصف الثالث الثانوي المتقدمين لامتحان الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019، في حالة تعرضهم لأعذار قهرية سواء قبل الامتحان أو أثناء أداءه.

كما أعلنت الوزارة الإجراءات الواجب اتباعها بالنسبة لأصحاب الأعذار المرضية ومرضى السرطان المتقدمين للامتحان، كالتالي:

أولًا: الأعذار القهرية:

1) الأعذار القهرية قبل أداء الامتحان:

الطالب الذي يتغيب عن أداء امتحان الدور الاول في امتحان الثانوية العامة في كل المواد أو بعضها، بعذر قهري، يتقدم للإدارة التعليمية التابع لها بما يثبت هذا العذر؛ لترفعه الإدارة إلى الإدارة المركزية للتعليم الثانوية بالوزارة؛ للنظر في اعتماد هذا العذر من عدمه من رئيس قطاع التعليم العام، ويثبت هذا العذر "مرضي أو غيره" بالمستندات المعتمدة.

وفي حالة اعتماد العذر يكون للطالب الحق في أداء الامتحان في الدور الثاني بالدرجة الفعلية، وفي حالة استمرار العذر المرضي حتى نهاية امتحان الدور الثاني، لا يحتسب هذا العام عام رسوب ضمن عدد مرات التقدم للامتحان المسموح بها قانونًا.

2) الأعذار القهرية أثناء أداء الامتحان:

إذا حدث للطالب عذر قهري "مرضي أو غيره"، أثناء أدائه الامتحان في مادة أو أكثر يحول دون استمرار الطالب في أداء الامتحان، يعضر على طبيب اللجنة أو الزائرة الصحية؛ لعمل تقرير طبي يفيد بعدم استطاعة الطالب استكمال الامتحان، وتقرير آخر من رئيس لجنة سير الامتحان.

وترسل هذه التقارير، إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة في ذات اليوم؛ لعرضها على الإدارة المركزية للتعليم الثانوي؛ لبحث الحالة، وعرض التقرير على رئيس قطاع التعليم العام؛ للنظر في مدى أحقية الطالب في أداء امتحان الدور الثاني في هذه المواد بالدرجة الفعلية من عدمه.

ثانيًا: الأعذار المرضية:

إذا أقرت اللجنة الطبية المركزية بالمديرية أن إصابة الطالب تعوقه عن الكتابة بنفسه، تتخذ الإجراءات الآتية:

1) تحديد المرافق بواسطة ولي أمر الطالب بالتعاون مع الإدارة التعليمية، على أن يكون المرافق في مستوى أدنى من الصف الثالث الثانوي، وألا يكون من طلاب المدارس الرسمية للغات، أو مدارس اللغات، وذلك بالنسبة للمدارس التي تدرس باللغة العربية، على أن تتولى الإدارة التعليمية عمل بطاقة تحقيق شخصية للمرافق تلصق عليها صورته وتختم بخاتم الشعار من الإدارة التعليمية، وفي حالة مخالفة ذلك تقع المسؤولية على شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب، مع ضرورة إخطار لجنة النظام والمراقبة بجميع المستندات الأصلية فور الانتهاء من تسجيل الحالة.

2) لا يساعد المرافق الطالب في أداء الامتحان في المواد التي تشمل رسومات هندسية أو رسومات توضيحية تتطلبها الإجابات.

Advertisements

3) على المرافق كتابة ما يملى عليه فقط، دون أي زيادة أو نقصان، ويثبتها المرافق وفقًا للهجاء الذي يسمعه من الطالب.

وعلى المديريات والإدارات التعليمية ضرورة الالتزام بمراعاة الآتي:

1) المديرية والإدارة التعليمية الموجودة بدائرتها لجنة سير امتحان الطالب المريض، هي الجهة المختصة بتحويله للجنة الطبية المركزية، ولا يجوز لأي مديرية أو إدارة تعليمية لا تقع في دائرتها لجنة سير امتحان الطالب المريض تحويله للجنة الطبية المركزية.

2) محظور حظرًا تامًا السماح لأي طالب مريض بأداء الامتحان بلجنة خاصة في أي مستشفى عام، فإذا كانت الحالة المرضية للطالب لا تمكنه من أداء الامتحان بلجنته فعليه تقديم المستندات الطبية للإدارة التعليمية التابع لها؛ لترفعها بدورها للإدارة المركزية للتعليم الثانوي بالوزارة؛ للنظر في الحالة المعروضة، فإذا ثبت تعذر أدائه الامتحان أصدرت قرارها بأحقيته في أداء الامتحان بالدور الثاني من نفس العام مع الحصول على الدرجات الفعلية في المواد التي يصدر القرار بشأنها على أن يعتمد هذا القرار من رئيس قطاع التعليم العام.

أما إذا استمر العذر سواء كان مرضيًا أو خلافه بالدور الثاني، لا يحستب عام رسوب، ولا يحتسب ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها، ويسقط قيد الطالب من المدرسة في هذا العام.

ثالثًا: الأمراض السرطانية:

بناء على موافقة وزير التربية والتعليم بتاريخ 25 مايو 2011، يسمح فقط للطلاب الذين يعانون من الأمراض السرطانية والذين لا يستطيعون مغادرة المستشفى بأداء الامتحان بلجنة خاصة بمراقف داخل المستشفى الحكومي التي يتلقى فيها العلاج بعد اتباع الإجراءات التالية:

1) يتقدم ولي الأمر بتقرير طبي بحالة الطالب الصحية بعدم قدرته على مغادرة المستشفى التي يتلقى فيها العلاج إلى الإدارة العامة للامتحانات.

2) تكليف لجنة المتابعة الرئيسية بالتوجه إلى المستشفى التي يعالج فيها الطالب؛ للتأكد من وجوده بها وكذلك الحالة الصحية له، والتأكد من أحقيته في أداء الامتحان بالمستشفى من عدمه.

3) تشكيل لجنة سير امتحان للتواجد بمقر المستشفى التي يعالج فيها الطالب أيما الامتحان؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو أدائه الامتحان داخل المستشفى.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة اعتبارًا من 9 يونيو المقبل، وتستمر حتى 1 يوليو 2019