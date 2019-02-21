وزيرة البيئة: 15 % من مساحة مصر محميات طبيعية وخطة لتطويرها

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- أ ش أ:

قالت وزير البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إن 15% من مساحة مصر عبارة عن محميات طبيعية ، مشيرة إلى أن مصر غنية بالمحميات الطبيعية .

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة اليوم الخميس، بطلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على هامش زيارتها اليوم لمقرها الرئيسي بأبي قير في الإسكندرية بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية.

وأضافت الوزيرة "إن المحميات الطبيعية في مصر متنوعة ، مشددة على أهمية تطوير البنية التحتية بالمحميات الطبيعية التي تعكس جمال الطبيعية كعنصر من الموارد الطبيعية ".

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وأشارت إلى أن القيادة السياسية تولى المحميات الطبيعية أهمية كبيرة، وذلك من أجل الحفاظ عليها وتطويرها لتشجيع السياحة الطبيعية، مشيرة إلى أن استراتيجية الاتصال البيئي التي ستطلقها الوزارة خلال الفترة المقبلة تهدف إلى زيادة وعي المواطنين تجاه البيئة وتوضيح المساعي التي تبذلها الحكومة في الحفاظ علي البيئة والهدف الأخير مشاركة جميع الجهات في منظومة الحفاظ على البيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشددت الوزيرة على أهمية الحفاظ على البيئة من أجل تحسين حياة ومعيشة المواطن المصري، مشيرة إلى أن وزارة البيئة لها علاقات متشابكة مع جميع الوزارات.

وأشارت إلى أن مفتاح نجاح وزارة البيئة في الوقت الراهن هو التواصل مع جميع أطياف المجتمع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، لافتة إلى أهمية استغلال رئاسة مصر لرئاسة مؤتمر التنوع البيولوجي، كما طالبت الوزيرة الأكاديمية بوضع منهج مبسط عن التنوع البيولوجي خاصة وأنه يرتبط ارتباطا وثيقا بالتخصصات التي تحويها الأكاديمية سواء في النقل البحري أو الهندسة أو الصناعة .

كما أكدت أن الوزارة حريصة على رفع درجة الوعي البيئي لدى المواطنين خاصة بين الشباب والتي وصفتهم بأنهم حجر الزاوية في تحقيق النهضة من خلال مشاركتهم الإيجابية في مجال الحفاظ على البيئة.​