الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بالسماح لـ22 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد الصاوي:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالسماح لـ22 موطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

صدر هذا القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.

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